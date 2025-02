A Bra il mese di marzo è dedicato alla donna

In Italia il tema della disparità di genere continua ad essere sempre molto attuale e purtroppo le cronache nazionali riportano con frequenza casi di violenza sulle donne. Acquista quindi una rilevanza ancor più marcata un articolato momento di riflessione come “Marzo Donna”, programma di iniziative che anche quest’anno Comune di Bra e Consulta Pari Opportunità organizzano con l’intento di spingere le persone a riflettere sul problema e a contribuire al superamento di un retaggio culturale sbagliato.

Anche quest’anno è previsto un fitto programma di iniziative di diverso genere. Innanzitutto, per tutto il mese i negozi della città ospiteranno un’esposizione diffusa di opere di artiste donne dal titolo “Da vetrina in vetrina – l’arte al femminile”. La speranza è che il linguaggio dell’arte possa stimolare una riflessione anche in coloro che non si sono mai approcciati al problema.

Il primo evento in programma è previsto per martedì 4 marzo 2025 alle 21, quando presso la sala dell’Associazione BRARTE in via Vittorio Emanuele II 148 si terrà un incontro dal titolo “Gli archetipi del femminile”, organizzato in collaborazione con l’associazione Albedo. Relatrice Irene Allasia.

Nel pomeriggio di venerdì 7 marzo, ore 17, verrà invece inaugurata a Palazzo Mathis la mostra collettiva di oltre 20 artiste del territorio e dei vincitori delle sezioni “uomini” Riccardo Balestra e “giovani” Melissa Costantino della quinta edizione della Biennale della Creatività – Wab, andata in scena lo scorso ottobre. L’esposizione, intitolata “Le stanze dell’arte”, sarà visitabile a ingresso gratuito fino al 30 marzo con il seguente orario: lunedì, martedì e giovedì ore 9/12,30 e 15/17,30; mercoledì e venerdì ore 9/12,30; sabato e domenica ore 15,30/18.

Il giorno successivo, sabato 8 marzo (Giornata internazionale della donna), la sede dell’Associazione BRARTE ospiterà alcuni appuntamenti a partire dalle 17,30: la lotteria al femminile “TU, amati sempre” a cura Mary Esposito, il monologo di Mara Tomatis “Ho smesso di desiderare” e una raccolta fondi a sostegno della cooperativa sociale SVS Donna aiuta Donna. Nel corso della stessa giornata, alle 11, una delegazione della Consulta per le Pari Opportunità di Bra sarà presente alla cerimonia inaugurale della panchina rossa installata dall’amministrazione comunale di Monticello d’Alba in località Borgo (in via Stazione 4).

Si prosegue giovedì 13 marzo alle 21 presso la sala conferenze del centro polifunzionale con un momento di confronto pubblico organizzato in collaborazione con la Scuola di Pace Toni Lucci e la Consulta delle famiglie di Bra. Annalisa Spedicato (Rete Mamma) interviene sul tema “Il valore della parità di genere per uno sviluppo sostenibile”.

Il 15 marzo alle 18 si svolge “Storia di un’antica libertà”, percorso attraverso il tempo e i ricordi con la lettura di cartoline e lettere a partire dal 1924, a cura dell’artista Marta Valls. Sarà un’occasione per riflettere sulla “Questione femminile” vista in periodi diversi, e con l’analisi dei cambiamenti e della sua evoluzione. L’evento si svolgerà presso la Sala Brarte di via Vittorio Emanuele II 148.

Sabato 22 marzo è in programma un doppio appuntamento: alle 18, presso a sede dell’Associazione BRARTE, verrà presentato il libro di Sandra Busiello “Io, una bambina”. Si tratta del drammatico racconto autobiografico di una donna che, dopo tanta fatica, è riuscita ad uscire da una situazione in cui era vittima di violenza fisica e psichica. Alle 21 invece, presso l’auditorium Giovanni Arpino in largo della Resistenza, serata musicale “D. Donna, Disco, Dance” in collaborazione con l’associazione “Noi come te” e con il gruppo “Easy Going”. Nell’occasione si terrà una raccolta fondi destinata all’acquisto di un ecografo portatile da donare all’Asl CN2.

Marzo donna prosegue con la premiazione di due giovanissime ragazze che hanno dimostrato grande talento in ambito artistico, Rebecca Formisano e Simona Lanzano, in programma per giovedì 27 alle ore 18 nella sala affrescata di Palazzo Mathis.

Venerdì 28 marzo (ore 21) la chiesa della SS Trinità – Battuti Bianchi ospiterà una serata dal titolo “Clizia, Volpe, Mosca: le muse di Eugenio Montale” a cura del prof. Pier Paolo Faccio, con musiche di Matteo Ascheri e letture di Maura Boccato. L’evento è organizzato in collaborazione con le associazioni “Noi come te” e “Mai + Sole”.

Chiude il calendario degli eventi l’appuntamento pubblico in programma per sabato 29 marzo alle 21 presso l’Auditorium Bper, in via Adolfo Sarti 8, intitolato “Libertà dagli stereotipi”. Nell’occasione si procederà alla consegna di un riconoscimento a favore di quattro donne del territorio che hanno saputo superare gli stereotipi che ancora condizionano la nostra società.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi all’Associazione BRARTE (tel. 338-4204045; mail brarte.associazioneculturale@gmail.com).