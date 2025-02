Ascom Bra incontra l’Assessore regionale al Commercio e all’Agricoltura Paolo Bongioanni

Giovedì 20 febbraio, presso la sede di Ascom Bra, si è svolto un importante incontro con l’Assessore regionale al Commercio e all’Agricoltura, Paolo Bongioanni.

Un’occasione di confronto approfondito sulle principali tematiche che riguardano il settore commerciale, con un focus specifico su: distretti del commercio, attività del Distretto del Cibo e sostegni e progettualità per il futuro delle attività commerciali.



L’Ascom di Bra, una delle realtà più strutturate e organizzate non solo a livello locale ma in tutto il Piemonte, ha presentato all’Assessore le numerose iniziative portate avanti negli ultimi anni. Tra queste, particolare attenzione è stata dedicata ai progetti legati all’intelligenza artificiale, alla valorizzazione e promozione dei prodotti tipici, con un focus sulla Salsiccia di Bra, eccellenza del territorio.





L’Assessore Bongioanni è stato accolto dal Presidente Giacomo Badellino, dal Direttore Luigi Barbero e dalla Vicepresidente Luciana Bonetto.

Al tavolo dell’incontro hanno partecipato anche diversi responsabili di settore, contribuendo a un dibattito ricco e costruttivo.



Il Direttore Luigi Barbero ha espresso soddisfazione per l’esito della riunione: “È stato un incontro approfondito e proficuo, che ha permesso di portare all’attenzione dell’Assessore le principali istanze del commercio, del turismo e dei servizi. Abbiamo avuto modo di rappresentare le esigenze del nostro comparto e di avviare un dialogo diretto sulle strategie future.”



Dal canto suo, l’Assessore Bongioanni ha sottolineato l’importanza del confronto con le associazioni di categoria e ha illustrato le progettualità su cui la Regione intende lavorare nei prossimi mesi e anni, con l’obiettivo di sostenere e valorizzare le attività commerciali del territorio.



L’incontro ha rappresentato un momento di ascolto e condivisione fondamentale, ponendo le basi per un’azione congiunta volta a tutelare e promuovere il commercio locale.