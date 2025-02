Brossasco: si programmano un polo culturale con il Museo del Legno e una nuova biblioteca

Proseguono alacremente i lavori per la realizzazione del Museo del Legno e della nuova biblioteca civica di Brossasco, affidati alla ditta “Costruzioni Evolute Srl” di Busca e progettati dall’architetto Davide Sellini di Saluzzo.

Spiega il sindaco Paolo Amorisco: “Il progetto, del valore complessivo di circa 800 mila euro, è finanziato con un contributo regionale di 570 mila euro e rappresenta un intervento di grande valore per la comunità. La nuova sede del Museo del Legno sarà uno spazio dedicato alla storia e alla tradizione della lavorazione del legno, un settore che ha caratterizzato l’identità del territorio. Al piano superiore sorgeranno i nuovi locali della biblioteca civica, un punto di riferimento culturale da sempre molto attivo e frequentato da cittadini di tutte le età. L’obiettivo dell’intervento – osserva ancora il sindaco - è non solo quello di valorizzare il patrimonio storico e culturale locale, ma anche di creare spazi moderni e funzionali per favorire la socialità , la conoscenza e la trasmissione delle tradizioni alle nuove generazioni”.

I lavori procedono secondo il cronoprogramma previsto. L’obiettivo, se non si frapporranno ostacoli - è riuscire a completare l’opera nei primi mesi del prossimo anno.