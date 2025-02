La squadra Aib di Rossana festeggia 45 anni di impegno nella tutela del territorio

La squadra antincendi boschivi (Aib) di Rossana domani, sabato 22 febbraio, festeggerà i 45 anni dalla sua fondazione.

L'anniversario sarà un’occasione per celebrare quasi mezzo secolo di dedizione alla tutela del territorio.

Per onorare questa significativa ricorrenza, l’area di base 6 della valle Varaita ha organizzato un pomeriggio ricco di eventi, tra cui un’esercitazione pratica per i componenti della squadra e la presentazione di nuove attrezzature fornite dall’Unione Montana valle Varaita.

“Invitiamo tutti a prendere parte a questo evento significativo – afferma Sergio Armando, fondatore, nel 1980, della squadra Aib di Rossana e responsabile dell’area di base 6 della valle Varaita – per onorare il costante impegno di chi lavora senza sosta per proteggere il nostro ambiente e per condividere insieme un traguardo fondamentale per la nostra comunità”.

L’esercitazione si svolgerà a partire dalle 15 nella in piazza Gazelli, nel centro del paese e vedrà la partecipazione di tutte le squadre Aib della valle Varaita, operanti in sinergia con i volontari dei Vigili del fuoco di Venasca e Busca.

Durante l’attività, verranno dimostrate le più recenti tecniche e strategie per la prevenzione e la gestione degli incendi boschivi. Oltre a mantenere alta la preparazione del personale, l’evento rappresenta un’opportunità fondamentale per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della tutela del patrimonio forestale e della sicurezza ambientale.

Nel corso dell’esercitazione, i volontari simuleranno situazioni di emergenza per testare strumenti e procedure operative in scenari complessi.

L’evento è aperto a tutti, con un invito speciale rivolto a famiglie e appassionati della natura, che potranno assistere a dimostrazioni pratiche e apprendere nozioni direttamente dagli esperti del settore.

A seguire, nei locali dell’ex chiesa della Crusà, si terrà un momento di confronto e riflessione alla presenza delle autorità locali, tra cui rappresentanti del Comune, dell’Unione Montana, della Provincia e della Regione.

L’obiettivo è informare e coinvolgere la comunità, in particolare i giovani e le famiglie, sul tema della prevenzione degli incendi e della protezione civile.

Il pomeriggio continuerà con la celebrazione alle 18 della messa in onore dei volontari scomparsi, per ricordare il loro impegno e il contributo dato alla protezione del territorio.

La giornata si concluderà con un momento conviviale dedicato ai volontari e alle autorità intervenute, con una cena nei locali dell’Oratorio don Bosco.