Riqualificazione energetica per gli impianti sportivi di Ceretto di Costigliole Saluzzo

Sono stati recentemente completati alcuni interventi volti alla riqualificazione energetica degli impianti sportivi di calcio della frazione Ceretto di Costigliole Saluzzo. Tra le migliorie effettuate, spicca il passaggio all'illuminazione a led per lo stadio "Mario Rinaudo".

Questo intervento ha portato a un notevole miglioramento della visibilità sul terreno di gioco principale, oltre a garantire un significativo risparmio sulla bolletta energetica. L'efficienza luminosa dei led consente infatti una maggiore uniformità nell'illuminazione, riducendo al contempo i consumi energetici e l'impatto ambientale.

Sono inoltre in programma ulteriori lavori per il miglioramento dell'illuminazione del campo di allenamento, che consentiranno di offrire condizioni ottimali anche per le sessioni serali. Un altro importante intervento riguarderà il locale spogliatoio, dove si prevede un'ottimizzazione del sistema di riscaldamento per migliorare il comfort degli atleti e ridurre i costi energetici.

Queste iniziative rientrano in un più ampio progetto di efficientamento energetico, volto a rendere gli impianti sportivi più sostenibili e funzionali, garantendo al contempo un migliore servizio per gli sportivi e la comunità locale.