Ultimi giorni per iscriversi al corso serale su progettazione e gestione fondi!

Hai una piccola associazione ma grandi sogni? Non perdere questa opportunità! Fino a lunedì 24 febbraio sono ancora aperte le iscrizioni per il corso serale "Elementi di progettazione e gestione fondi locali e nazionali", che si terrà a Ceva a partire da aprile.

Questo percorso formativo è pensato in particolar modo per chi opera a vario titolo in associazioni ed enti e desidera acquisire competenze pratiche nella ricerca e gestione di finanziamenti per progetti locali e nazionali.

Grazie al sostegno della Regione Piemonte, è possibile accedere ai buoni formazione e coprire fino al 70% del costo del corso, garantendo così un'opportunità formativa di valore a un prezzo accessibile.

Il programma coprirà argomenti fondamentali come:

Introduzione ai fondi locali e nazionali

Criteri di ammissibilità e requisiti

Analisi dell’idea progettuale e canali di finanziamento

Tecniche di stesura e gestione di un progetto

Costruzione del budget e tecniche di calcolo dei costi

Principi di Project Management e gestione dei rischi

Rendicontazione e monitoraggio

Restano solo 4 posti disponibili! riserva subito il tuo su https://cfpcemon.it/v/formazione/elementi-di-progettazione-e-gestione-fondi-locali-e-nazionali

Non perdere questa occasione per dare un contributo in più alla tua organizzazione. Per maggiori informazioni e per iscriversi, contatta il Cfpcemon 0174701284 oppure