MANTRA cresce del 35% in una settimana, mentre Bitcoin Bull supera 2.3 milioni di dollari con la presale

Tra i protagonisti dell’ultima settimana si distingue MANTRA (OM), la blockchain layer 1 specializzata in Real World Asset (RWA), che ha registrato una crescita impressionante del 35%.

In ogni caso, il trend rialzista di OM si inserisce in una dinamica più ampia che ha visto la criptovaluta emergere come una delle migliori performer nel settore. Infatti, grazie all’adozione da parte di validatori di primo piano e all’attenzione degli investitori istituzionali, MANTRA sta consolidando la propria posizione tra i progetti più promettenti della DeFi.

Intanto, la presale di Bitcoin Bull sta attirando un notevole interesse, avendo già superato la soglia dei 2,3 milioni di dollari raccolti. Questo nuovo progetto si propone di ridefinire il panorama delle criptovalute con un approccio innovativo che permette agli utenti di ottenere rendimenti in Bitcoin.

MANTRA (OM): un’ascesa impressionante nel mercato delle altcoin

In un periodo in cui molte altcoin faticano a mantenere la propria valutazione, MANTRA si è distinta per una crescita straordinaria. Infatti, negli ultimi trenta giorni, il token OM ha registrato un incremento vicino alla tripla cifra, consolidandosi come la miglior criptovaluta per performance nella top 100 per capitalizzazione di mercato.

Con un valore attuale intorno ai 7,5 dollari, OM si trova in prossimità di una resistenza chiave, formatasi di recente dopo il raggiungimento di un nuovo massimo storico a 8,2 dollari.

In particolare, l’impennata del prezzo di OM è attribuibile a diversi fattori. Tra questi, l’ingresso di Republic come validatore ha rappresentato un catalizzatore significativo per la fiducia degli investitori. Republic, già attiva come validatore per progetti di primo piano come Near Protocol e Sui, ha rafforzato la percezione di solidità dell’infrastruttura di MANTRA.

Inoltre, la crescente attenzione verso la tokenizzazione degli asset reali (RWA) ha posizionato MANTRA come un attore chiave nel settore, attirando l’interesse di investitori istituzionali come BlackRock e Franklin Templeton.

In aggiunta, un ulteriore elemento che ha contribuito alla crescita del token OM è stata la sua recente quotazione su nuovi exchange, tra cui Bybit. Questa mossa ha aumentato significativamente la liquidità del mercato di OM, facilitando un incremento dei volumi di scambio e rendendo la criptovaluta accessibile a una platea più ampia di trader.

Nonostante il trend positivo, alcuni analisti suggeriscono cautela, in quanto il territorio di prezzo attuale potrebbe portare a ritracciamenti in caso di prese di profitto. Livelli di supporto chiave sono individuati intorno ai 6,2 e 5,8 dollari, mentre un superamento della resistenza a 8,2 dollari potrebbe aprire la strada verso nuovi massimi storici, con un target psicologico fissato a 10 dollari.

Dal punto di vista tecnologico, MANTRA si distingue per la sua elevata scalabilità, con una capacità di elaborare fino a 10.000 transazioni per secondo. L’integrazione di moduli prefabbricati, SDK e API facilita lo sviluppo di applicazioni su questa blockchain, rendendola particolarmente attraente per le istituzioni che intendono sfruttare la tokenizzazione per integrare asset tradizionali con la DeFi.

La supply del token OM è attualmente di 972 milioni di unità circolanti su un totale di 1,8 miliardi, senza una supply massima predefinita, lasciando spazio a futuri aggiornamenti nell’economia del token.

Bitcoin Bull: un presale di successo con oltre 2,3 milioni di dollari raccolti

Mentre MANTRA continua a consolidarsi nel settore degli asset tokenizzati, Bitcoin Bull emerge come una novità assoluta nel panorama delle criptovalute, attirando grande attenzione con la sua fase di presale.

Infatti, con oltre 2,3 milioni di dollari raccolti in pochi giorni, il progetto può essere considerato come una delle iniziative più promettenti dell’anno, suscitando l’interesse di investitori alla ricerca di opportunità a elevato rendimento.

In particolare, Bitcoin Bull si distingue per un modello economico innovativo, basato su meccanismi deflazionisti e incentivi per i detentori a lungo termine. Una delle caratteristiche più rilevanti del progetto è l’implementazione di un sistema di ricompense in Bitcoin che premia la fedeltà degli investitori, creando un circolo virtuoso di domanda e offerta che potrebbe favorire una crescita sostenibile nel tempo.

Inoltre, la roadmap del progetto prevede l’introduzione di funzionalità avanzate, tra cui staking, governance decentralizzata e un ecosistema integrato con la DeFi.

In generale, il successo della presale è attribuibile a diversi fattori. In primo luogo, l’approccio innovativo adottato dal team di sviluppo ha generato un forte entusiasmo nella comunità crypto.

Infatti, questo progetto ha attirato l’attenzione di molti esperti del mondo crypto, tra cui diversi influencer che hanno parlato delle potenzialità di BTCBULL.

In secondo luogo, il timing della presale coincide con un periodo di rinnovato interesse per il settore delle criptovalute, alimentato dalla ripresa di Bitcoin e dall’ottimismo generale riguardo all’adozione delle blockchain da parte di istituzioni finanziarie tradizionali.

Invece, a livello tecnico, Bitcoin Bull introduce meccanismi che mirano a mitigare la volatilità, spesso un fattore critico nelle fasi iniziali di un nuovo progetto. In particolare, la gestione dell’emissione di token e le strategie di burning programmate potrebbero contribuire a mantenere la stabilità del prezzo, evitando oscillazioni eccessive che potrebbero scoraggiare gli investitori retail.

Inoltre, il supporto di partnership strategiche con piattaforme di trading e soluzioni di pagamento potrebbe favorire una rapida integrazione nel mercato, accelerando l’adozione della criptovaluta.

Quindi, con il successo della fase di presale e una roadmap ambiziosa, Bitcoin Bull è considerabile come un potenziale protagonista nel mercato emergente delle criptovalute.

Per altre informazioni su questa crypto, leggi anche “Comprare Bitcoin Bull”.

UNISCITI ALLA COMMUNITY DI BITCOIN BULL

Sito web | X | Telegram