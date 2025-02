"La Voce delle Donne": il prossimo 8 marzo a Fossano uno spettacolo all'insegna dell'inclusione

Un silenzio che può fare rumore: sarà all'insegna dell'inclusione l'edizione numero 10 de 'La Voce delle Donne' 2025.

L'associazione Musicale Vocinsieme e il Coro Harmònia di Fossano il prossimo 8 marzo daranno vita al primo spettacolo inclusivo per la storia dell'associazione e del Coro.

Le ragazze condivideranno il palco con l’FFM Kids Voice diretto da Erika Santoru e Paolo Tarolli accompagnati al pianoforte da Enzo Fornione.

La serata sarà interamente tradotta nella lingua italiana dei segni (LIS) grazie all'aiuto di volontari e volontarie che aiuteranno a rendere la manifestazione inclusiva.

Le offerte raccolte verranno devolute all'Ente Nazionale Sordi (ENS) sezione di Cuneo, a cui vanno i ringraziamenti per la disponibilità e la fiducia dimostrata all’Associazione Vocinsieme per la realizzazione di questo progetto.

La Voce delle Donne in LIS sarà sabato 8 marzo alle ore 21 presso il salone parrocchiale dello Spirito Santo a Fossano, in via G. Della Valle 9 con ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Presenterà la serata Walter Lamberti.