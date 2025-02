“Storie di (dis)pari opportunità 2025”: la rassegna del Comune di Saluzzo e della consulta pari opportunità per l’8 marzo

In occasione dell’8 marzo 2025 - Giornata internazionale per i diritti delle donne – La Consulta Pari Opportunità e il Comune di Saluzzo organizzano la tradizionale rassegna «Storie di dis(pari) opportunità», un cartellone plurale, che coinvolge numerose associazioni e si rivolge a sensibilità diverse. Quattordici appuntamenti dal 4 marzo al 13 aprile 2025.

Storie di (dis)pari opportunità 2025

Martedì 4 marzo, ore 20.30

Cinema Italia, piazza Cavour 12

Rivelare una gemma (consegna della rosa gialla ad una giovane meritevole) a seguire Il ragazzo dai pantaloni rosa - proiezione gratuita a cura di Zonta Club Saluzzo

Giovedì 6 marzo, ore 20.45

Cinema Teatro Magda Olivero, via Palazzo di Città 15

Happy Mary Spettacolo di e con Laura Magni a cura del progetto Sovversive di Anna Chiara Busso

Venerdì 7 marzo, ore 17

Sala Tematica de Il Quartiere, piazza Montebello 1

Ribelli al Confino Inaugurazione della mostra curata da ANPPIA Intervengono in video collegamento Luciana Castellina – Presidente Onoraria ARCI Nazionale e Maurizio Landini – segretario generale CGIL - Iniziativa per l’80° anniversario del Manifesto di Ventotene -

Sabato 8 marzo

Distribuzione del pane in rappresentanza della campagna “La violenza non è pane quotidiano” a cura dell’Associazione Mai+Sole

Sabato 8 marzo, ore 16.30

La Castiglia, piazza Castello 2 Migliori amici. Cani, gatti e altri animali nella storia dell’arte Incontro con Benedetta Artefacile e Monica Poggi nell’ambito del Public Program della mostra “L’ideale fuggevole” di Elliott Erwitt

Giovedì 13/20/27 marzo, ore 17

Sala laboratorio della Biblioteca civica, piazza Montebello 1

Incontri in biblioteca Presentazione di libri dedicati alla figura femminile (“Le storie siamo noi” di Serena Vuillermoz, “ll nascondiglio perfetto” di Antonella Manduca, “La tua stagione“ di Cinzia Dutto) in collaborazione con la Biblioteca civica Lidia Beccaria Rolfi

Giovedì 13 marzo, ore 21

Sala Tematica de Il Quartiere, piazza Montebello 1

In Viaggio Spettacolo teatrale di A. Murchio Regia di Alessia Olivetti compagnia Musicampus

Giovedì 20 marzo, ore 21

Cinema Teatro Magda Olivero, via Palazzo di Città 15

La semplicità ingannata di e con Marta Cuscunà in collaboraborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo

Venerdì 21 marzo, ore 17

Monastero della Stella, piazzetta Trinità 4 Un Uomo … Una Donna ... musica, poesie, …, pensieri... evento sul tema della cura, gentilezza e rispetto a cura dell’associazione Fidapa

Venerdì 28 marzo, ore 21

Sala Tematica de Il Quartiere, piazza Montebello 1 Note in scena. Viaggio semiserio nell’opera in musica con Luca Allievi e Diego Ponzo

Sabato 29 marzo, ore 21

Sala Tematica de Il Quartiere, piazza Montebello 1 Covando un mondo nuovo - presentazione del libro di Paola Agosti e Benedetta Tobagi in collaborazione con Trame di Quartiere



Giovedì 3 aprile, ore 20.45

Cinema Teatro Magda Olivero, via Palazzo di Città 15

Molto dolore per nulla Spettacolo teatrale di Luisa Bodrini a cura del progetto Sovversive di Anna Chiara Busso



Martedì 8 aprile, ore 21

Sala Tematica de Il Quartiere, piazza Montebello 1

Innamorate della libertà: donne e resistenza presentazione del libro di Erika Peirano e Remo Schellino in collaborazione con Trame di Quartiere

Domenica 13 aprile, ore 9 – 16

Ala di ferro, piazza Cavour

“Tutti insieme in campo – torneo di pallavolo amatoriale Evento sportivo a cura di Di.A.Psi in collaborazione con “La voce di Elisa” e “Volley Saluzzo”