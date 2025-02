Cuneo, Radicali in piazza per l'Ucraina: "Assenza del PD ingiustificabile"

“Domenica 23 marzo alle 16, a Cuneo in Via Roma angolo Piazza Galimberti, terremo una manifestazione insieme che abbiamo indetto come Radicali Cuneo, +Europa, Azione, Italia Viva e Orizzonti Liberali a tre anni dalla criminale invasione di Vladimir Putin in Ucraina. Esserci significa dimostrare il sostegno a quel popolo che, nel difendersi, lotta anche le nostre libertà e le nostre democrazie. Donald Trump sta tradendo tutto ciò che l’America avrebbe dovuto essere: un baluardo della libertà, un faro della democrazia, un argine contro l’avanzata della tirannia. Oggi, invece, gli Stati Uniti che un tempo guidavano il mondo libero si inginocchiano davanti a Vladimir Putin, pronti a barattare l’Ucraina, l’Europa e il futuro stesso del mondo per vigliaccheria ed opportunismo.

Ma noi non dimentichiamo. La storia ha già mostrato dove conduce questa strada, eppure il futuro non è ancora scritto. Possiamo ancora ribellarci, impedire che si ripeta questo nuovo scellerato “patto Molotov-Ribbentrop” tra chi ha sempre voluto distruggere la democrazia e chi, invece, avrebbe dovuto difenderla. Per questo saremo in piazza, ma l’assenza di numerose forze politiche è un segnale allarmante. Primi tra tutti gli esponenti del Partito Democratico. Al nostro invito hanno risposto di aver necessità di tempo per decidere il da farsi. Ci auguriamo che quando avranno maturato una posizione, l’Ucraina e l’Europa saranno ancora intatte”.

Lo dichiara in una nota Alice Depetro, Segretaria di Radicali Cuneo.