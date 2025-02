Mondovì avrà il reparto dialisi, proficuo l'incontro tra l'AslCn1 e Forza Italia. Interventi di ammodernamento per quello di Ceva

L'ospedale di Mondovì avrà il reparto dialisi mentre quello di Ceva, già attivo e presente da tempo, verrà ammodernato con la sostituzione della centrale di osmosi e dell'anello di distribuzione nelle sale del reparto, come era stato garantito nel corso del 2023 in un incontro presso il "Poveri Infermi" (leggi qui).

È questo quanto emerge a seguito dell'incontro che si è tenuto, mercoledì 19 febbraio, presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale di Mondovì tra Diego Poggio, attuale direttore amministrativo dell’Asl CN1 e Giampiero Caramello, Commissario Cittadino di Forza Italia Mondovì, per discutere del progetto di costruzione del reparto dialisi presso l’ospedale cittadino.

A proporre l'iniziativa, nel 2022, era stato proprio Caramello, invitando “tutte le parti attrici a fare squadra” per la realizzazione di questo progetto, “una sfida importante per il bene del malato.”

“Ringrazio l’Asl CN1 e nello specifico il dottor Poggio per avermi concesso questa opportunità - dichiara Caramello -. “Ho voluto sincerarmi delle tempistiche per la realizzazione dell’opera, di come il reparto sarà strutturato e delle risorse economiche stanziate e di cui eventualmente ancora si necessiti. E’ stato un incontro molto utile, proficuo e costruttivo, in cui ho compreso come si svilupperanno le fasi successive e le relative tempistiche. Rivolgo un ringraziamento particolare a Fondazione CRC e ad Intesa Sanpaolo, che hanno stanziato 500 mila euro ciascuno per la nuova costruzione.

Caramello ringrazia inoltre il Sindaco e l’Amministrazione Comunale che hanno dato il proprio contributo, la Regione Piemonte e l’Asl: a livello regionale sono stati messi a disposizione un milione e duecento mila euro per la conclusione dell’intervento. Aggiunge il Commissario: “E’ importante fare squadra, soprattutto nell’attuale momento socio economico; l’attenzione nei confronti dei cittadini e nei malati non ha colore politico. Il tema della Sanità è molto delicato, soprattutto per la mancanza di risorse economiche, ma la salute deve essere salvaguardata e tutelata ad ogni costo.”

“Ho voluto rassicurare il geometra Caramello sulla realizzazione di questo reparto a Mondovì”-, rimarca l’avvocato Poggio, che continua - Il progetto di questa struttura è concluso. Stiamo predisponendo gli ultimi atti per la cantierizzazione delle opere. La dialisi sarà collocata al primo piano dell’Ospedale di Mondovì ed ospiterà 17 posti letto complessivi, di cui 12 saranno posti letto comuni, 2 per casistiche peritoneali e 3 per casi di isolamento. Sarà inoltre riqualificato in parte il piano sotterraneo del nosocomio, con la realizzazione di uno spogliatoio per il personale e un’area di deposito materiali e attrezzature. I lavori, salvo imprevisti non calcolabili, inizieranno tra il mese di giugno – luglio 2025 e dureranno circa un anno. E’ inoltre previsto un ammodernamento del reparto dialisi presso l’ospedale di Ceva, che prevede la sostituzione della centrale di Osmosi e dell’anello di distribuzione nelle sale dialisi".