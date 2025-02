Le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di “Augusta Bagiennorum” partecipano alla Settimana della Robotica

Tra il 4 e il 21 febbraio diverse classi delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo “Augusta Bagiennorum” hanno ricevuto la visita degli esperti formatori della Scuola di Robotica di Genova, il tutto finanziato attraverso i fondi del PNRR.

Suddivisi in piccoli gruppi, gli alunni e le alunne hanno imparato come progettare e costruire dei piccoli robot usando i kit Lego Education Spike. In seguito, utilizzando i computer, bambini e bambine hanno programmato le loro costruzioni, riuscendo a farle muovere e obbedire ai comandi. Nella seconda parte della lezione, gli alunni e le alunne hanno realizzato un piccolo parco giochi, disegnando una storia abbinata in cui loro erano i protagonisti e attivando le giostre create.

“E' stato divertentissimo, bellissimo, interessantissimo! Che magia la robotica! Grazie maestre per questi giorni speciali!” sono solo alcuni dei commenti emersi a conclusione dell'esperienza, ma riassumono in toto il pensiero degli alunni sulle attività che li hanno coinvolti in questi due giorni.

Alunni e alunne ringraziano i bravissimi e preparatissimi formatori, David Biffi, Samuele Longo, Enrico Ragosa, Giovanna Ranotto e Andrea Repetto, tutte le insegnanti che con pazienza hanno assistito gli alunni nello svolgimento dei laboratori e l’ins.te Francesca Viansone e il prof. Fausto Cappellino per l’organizzazione del progetto.