Scambio culturale e dibattiti al Liceo De Amicis: studenti spagnoli in visita a Cuneo

La scorsa settimana, il Liceo De Amicis di Cuneo ha ospitato per cinque giorni una delegazione di sei studenti spagnoli, esperti debaters, nell’ambito di un progetto di scambio culturale e formativo (in foto, con la prof.ssa Tiziana Valfrè ed il dirigente scolastico Carlo Garavagno). Durante il soggiorno, studenti italiani e spagnoli hanno partecipato a diverse attività didattiche, volte sviluppare capacità di pensiero critico, eloquenza e rapidità di ragionamento A conclusione della settimana, si è svolto un dibattito sulla mozione: "La censura: tutela della società o limitazione della libertà?"

Lo scambio proseguirà nella prima settimana di marzo, quando gli studenti italiani saranno ospitati in Spagna. Qui avranno l’opportunità di confrontarsi nuovamente con i loro coetanei spagnoli e parteciperanno a dibattiti anche con una scuola di Bergamo e una scuola francese, ampliando così il confronto internazionale su temi di attualità e interesse globale. Il Debate è una metodologia didattica utilizzata in molti paesi europei, materia curriculare ormai da anni, nelle scuole anglosassoni, ma che affonda le radici nella storia italiana e, in particolare, nella disputatio medioevale. Consiste in un dibattito, svolto con tempi e regole prestabiliti, nel quale due squadre (di solito composte ciascuna da tre studenti) sostengono e controbattono un'affermazione o un argomento assegnato dall'insegnante, ponendosi in un campo (PRO) o nell'altro (CONTRO).

Questo progetto rappresenta un'importante occasione di crescita sia dal punto di vista linguistico che personale, consolidando il valore del dibattito come strumento di apprendimento e dialogo interculturale.