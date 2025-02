Questa sera alle 21 ritorna “Time Out”; ospiti Pier Domenico Ravera, Matteo Lucchini e Francesco Cicchiello

Nuovo appuntamento, questa sera alle 21, con “TIME OUT”, il format sul volley femminile di serie A1 e A2 del gruppo editoriale More News. L’ospite in studio per questa 17^ puntata stagionale sarà il direttore generale della BAM Mondovì Pier Domenico Ravera. Con il DG del Puma si parlerà anche della lotta salvezza in serie A2, due giorni dopo la convincente vittoria ottenuta dal Mondovì contro il Concorezzo.

Due i collegamenti in programma: il primo con il direttore sportivo della Futura Giovani Busto Arsizio Matteo Lucchini, mentre il secondo collegamento avrà come protagonista il direttore sportivo della Wash4green Pinerolo Francesco Cicchiello. Queste, invece, le interviste che andranno in onda nel corso della puntata: Rebecca Piva (Uyba B.A.), Ana Bjelica (Honda Olivero Cuneo), Amandha Sylves (Wash. Pinerolo), Giada Cecchetto (Futura B.A.), Alessandro Beltrami (Futura B.A.) Davide Delmati (Concorezzo) Livia Tresoldi (BAM Mondovì) e Claudio Basso (BAM Mondovì).

Ricordiamo che Time Out va in onda tutti i venerdì sera (ore 21) sulla home-page di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, Ilbustese.it, Lavocedialba.it, Torinoggi.it. e sulle rispettive pagine Facebook e anche su Youtube.