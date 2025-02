Volley A2M. Ci sarà anche Ganev a spingere Cuneo contro Ravenna. Brugiafreddo: "Siamo padroni del nostro destino" [VIDEO]

Fine della regular season -4. Il calendario si accorcia ogni settimana e le posizioni si stanno delineando: in testa sono ormai sicure di aver centrato l'obiettivo playoff le prime tre: Prata di Pordenone, Brescia e Ravenna, che hanno un distacco dall'ottava in classifica, Pineto, superiore ai 12 punti ancora a diposizione.

Aversa con 42 è ad un passo, mentre Cuneo, Aci Castello, Siena e la stessa Abba lotteranno strenuamente per evitare la beffa.

Dietro, invece, paiono condannate Palmi e molto probabilmente anche Reggio Emilia, squadra che due anni fa vinse i playoff Promozione approdando in Superlega salvo poi rinunciare all'iscrizione.

Dopo la maratona persa a Prata di Pordenone, la MA Acqua S.Bernardo di Matteo Battocchio è attesa da un'altra super sfida, stavolta di fronte al pubblico amico del palasport di San Rocco Castagnaretta: domenica pomeriggio alle 18 arrivano i romagnoli della Consar Ravenna, squadra dominatrice della primissima parte di stagione, che anche se in questo momento sembra aver rallentato un po' la corsa resta una delle pretendenti alla lotta per il salto di categoria.

"Sì, rispetto all'inizio Ravenna manifesta forse qualche piccolo blackout, ha perso un po' di costanza - dice il direttore sportivo biancoblu Paolo Brugiafreddo -. Ho visto parte della loro ultima partita e devo dire che hanno sempre dei picchi molto alti di gioco, ma se le squadre che li affrontano hanno la capacità di non mollare qualche chances in più di farcela ce l'hanno. Ci dobbiamo far trovare pronti, perché quella con la Consar è una sfida che se ci porterà dei punti significherà aver messo una seria ipoteca sui playoff".

La ricetta per battere Ravenn è sempre la solita: battere bene per tenere staccato da rete il più possibile il loro palleggiatore, Antonino Russo: "Ormai la pallavolo è sempre più servizio - aggiunge Brugiafreddo -, che ti permette di lavorare bene sulla correlazione muro-difesa. Noi con la difesa ci sappiamo fare, ma il servizio ci deve dare quella mano in più. Dobbiamo trovare un po' di continuità nel fondamentale, ma vedo la squadra molto sul pezzo in questo momento: ci sta credendo davvero tanto".

Cuneo vuole a tutti i costi mettere le mani sui playoff senza dover lottare fino all'ultima giornata: "Saranno 4 battaglie. È vero che veniamo da una sconfitta in quel di Prata, ma con degli input positivi come la forte reazione avuta dopo un primo set complicato. Nel secondo e terzo abbiano rasentato la perfezione, anche considerando che la squadra dal punti di vista fisico non era al meglio".

Pian piano l'infermeria sembra si stia anche svuotando: "Allik sta sottoponendosi ad una terapia particolare per recuperare da un problema ad un ginocchio: in 5 settimane dovrebbe tornare a pieno regime. Sette, invece, sta risolvendo pian piano il dolore alla caviglia che lo attanaglia da qualche tempo. Anche Malavasi non era al top in quel di Prata, ma essendo un "giovane" lo abbiamo messo in campo lo stesso: sono certo che quella sfida sarà una di quelle che metterà nel bagaglio personale di esperienze maturate".

IL VIDEO DELL'INTERVISTA A PAOLO BRUGIAFREDDO QUI SOTTO: