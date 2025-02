A Magliano Alfieri e Dogliani è festa per i compleanni e per Carnevale con Presenza Amica

L’associazione Presenza Amica invita martedì 25 febbraio presso la Residenza Soggiorno Alfieri di Magliano Alfieri e giovedì 27 febbraio, presso la Residenza Biarella di Dogliani per una speciale festa dedicata ai compleanni ed al Carnevale 2025.

La manifestazione rientra nel Progetto annuale itinerante “Cantiamo Insieme con Luigi d’Alba” progetto che l’Associazione tiene da molti anni nelle principali residenze e nei centri incontri anziani dei nostri territori del Piemonte Sud.

Per l’occasione il testimonial del gruppo, il noto showman albese “Luigi d’Alba”, recentemente premiato al Festival Internazionale Pop, impegnato da sempre come animatore artista e volontario, campione di musica solidale con all’attivo oltre 2mila concerti dal 1995 ad oggi, terrà un incontro ricreativo musicoterapico solidale di partecipazione e condivisione dedicato agli ospiti della struttura, alle loro famiglie, ai volontari ed alle persone sensibili del territorio. L’appuntamento è per le ore 15.30.

Il progetto proseguirà poi con appuntamenti mensili per tutto l’anno.