Aprono ad Alba gli sportelli “Punto Digitale Facile” per orientarsi nel mondo del digitale: dalla CIE allo SPID, all’App IO ai portali INPS

Il Punto Digitale Facile è un servizio in cui personale qualificato aiuta ad orientarsi nel mondo del digitale.



Il servizio, realizzato dal Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe e Roero, in collaborazione con il Comune di Alba e promosso dalla Regione Piemonte, è totalmente gratuito e ad Alba dispone di due punti aperti al pubblico:

- presso gli Uffici Servizi Sociali di via G. Govone, 11 il giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30

- presso il Centro di Incontro per anziani in strada Guarene, 11 fraz. Mussotto il martedì dalle 14.30 alle 17.30

Per prendere appuntamento contattare lo 0171 1680375 oppure sul sito web retefacilitazionedigitale.it o scrivere a info@retefacilitazionedigitale.it

Sabato 1 marzo alle ore 15.30 nel salone del Centro di Incontro per Anziani di via G. Govone, 13 si terrà un incontro informativo aperto a tutti, per spiegare come funzionano i Punti Digitali e quali servizi vengono offerti gratuitamente. In particolare si parlerà di: attivazione gratuita dello Spid, utilizzo della propria CIE, accesso ai portali dell’INPS e dell’ASL per il Fascicolo Sanitario e utilizzo dell’App Io.

L’assessora ai Servizi Sociali e Assistenziali Donatella Croce sottolinea: «Il servizio “Punto Digitale Facile” può contare sulla professionalità e la formazione di operatori dedicati. Oltre che sportelli di facilitazione digitale, i Punti sono strumenti di equità sociale e di inclusione, affinché nessuno resti tagliato fuori dall’evoluzione tecnologica della nostra società».