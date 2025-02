Dal 1 marzo a La Morra parte il servizio di “City Cleaner”

Dal 1° marzo 2025, dopo due mesi di rodaggio, sarà formalmente attivo a La Morra il nuovo servizio di spazzamento svolto direttamente da S.T.R. Società Trattamento Rifiuti Srl, gestore integrato di bacino e già presente sul territorio con l’Ecocentro, l’Ecosportello e il Centro del Riuso a Bra. Si tratta del progetto “City Cleaner”, che nasce con l’ambizioso obiettivo di rendere l’operatore un punto di riferimento per la comunità favorendo una gestione virtuosa dei rifiuti e contrastando gli abbandoni sul territorio e il littering.

Dopo l’attivazione nel maggio 2023 dell’ufficio Ecosportello, punto di riferimento principale per gli utenti, già a partire dal primo gennaio 2025 è stato avviato a La Morra anche il servizio del City Cleaner, con un operatore dedicato allo spazzamento al lavoro su tutto il territorio comunale, dal capoluogo alle frazioni e borgate, anche nei fine settimana. Il Comune di La Morra ha scelto di aderire al progetto «credendo fortemente nell’originale formula proposta da S.T.R e già positivamente testata in altri Comuni del territorio di Langhe e Roero, che prevede una mission chiara, compiti definiti e un approccio gentile verso la cittadinanza. L’operatore infatti rappresenterà un riferimento per i cittadini sul territorio e la testimonianza dell’impegno verso l’ambiente, oltre a essere una presenza importante per favorire la pulizia del paese e il decoro urbano anche durante i giorni di maggiore afflusso turistico, come il sabato, la domenica e i festivi”.

Il progetto City Cleaner di S.T.R. è attivo sul territorio di Langhe e Roero anche a Bra, Castagnito, Cherasco, Guarene, Magliano Alfieri, Montà d’Alba, Narzole, Santa Vittoria d’Alba e Sommariva Bosco.