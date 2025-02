Deposito rifiuti Clavesana, decisione rinviata. Il Comitato: "Continueremo a vigiliare"

Si è conclusa con una sospensiva la conferenza dei servizi che è stata convocata ieri, giovedì 20 febbraio, a Cuneo presso il Palazzo della Provincia.

Al termine di circa tre ore di confronto i funzionari responsabili hanno comunicato il rinvio della decisione sul progetto per la realizzazione del deposito di stoccaggio rifiuti pericolosi, a una prossima riunione, in attesa di ulteriori integrazioni in merito a quanto emerso nella seduta.

Per tutta la mattina un nutrito gruppo di persone, chi in pullman e chi in macchina, ha deciso di partecipare a una manifestazione pacifica a sostegno del Comitato Dice no che sta seguendo da tempo la vicenda.

"L’occasione - spiegano dal Comitato - era quella della Conferenza dei Servizi che aveva il compito di analizzare le integrazioni presentate dalla ditta Cement srl in merito al progetto di deposito rifiuti a Clavesana. Dalle ore 8 il gruppo di aderenti al comitato ha pacificamente manifestato sotto il palazzo della Provincia nel quale alle 10 circa è iniziata la riunione alla quale alcuni rappresentanti del Comitato gruppo hanno partecipato sia online che in presenza in qualità di uditori.

La decisione vede il Comitato solo parzialmente soddisfatto perché era già auspicabile un diniego da parte della Provincia. Nonostante ciò, oltre agli elementi già presentati e di cui si era a conoscenza, sono emerse in questa giornata ulteriori osservazioni che fanno ben sperare per i prossimi sviluppi.

Forti dei valori che ci guidano, continueremo a lavorare analizzando la situazione e vigilando che gli enti interessati mettano in atto tutte le azioni necessarie a concludere questa vicenda nel migliore dei modi".