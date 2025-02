Per consentire lavori di ripristino del manto stradale, dalle 8 di giovedì 27 febbraio e fino al completamento dell’intervento viene introdotto un divieto di transito, con l’esclusione dei residenti, in via Parpera, via Operti e via Rombon, oltre che un divieto di sosta con rimozione coatta in via Parpera dal civico 9 al civico 13 (ord. 47/25).

Le modifiche alla viabilità saranno evidenziate da apposita segnaletica in loco, apposta a cura della ditta esecutrice dei lavori.