La Giunta itinerante albese ha ascoltato le priorità del quartiere Piave: "La bretella, il decoro urbano e la sicurezza"

Un incontro partecipato, con numerosi cittadini che hanno espresso le loro preoccupazioni e avanzato proposte. La tappa della Giunta itinerante albese nel quartiere Piave si è rivelata un'occasione utile per raccogliere segnalazioni e per fornire risposte concrete.

"Tanta gente ha partecipato, in molti hanno esposto in maniera completa problemi che anche noi avevamo iniziato a segnalare", ha sottolineato Elio Gerlotto, presidente del Comitato di Quartiere Piave. "Noi, come Comitato, abbiamo ricevuto risposte valide e convincenti. Direi che questi incontri sono molto utili e importanti".

Tra le priorità segnalate dai residenti ci sono la necessità di una bretella di collegamento tra corso Europa e corso Piave, per alleggerire il traffico e migliorare la viabilità del quartiere, e una maggiore attenzione alla pulizia di parchi e giardini. "Se il Comune riuscisse a realizzare la bretella, sarebbe un grande passo avanti. Sappiamo che l'amministrazione sta seguendo la questione, e questo è importante", ha spiegato Gerlotto. "Un altro aspetto fondamentale riguarda la manutenzione degli spazi verdi, con potature e pulizia più frequenti, per evitare accumuli di rifiuti".

Un altro tema sollevato riguarda la sicurezza, con richieste di maggiori controlli sulla sosta selvaggia e sulla velocità dei veicoli. "I parcheggi e la viabilità sono aspetti su cui intervenire. Bisogna monitorare meglio la velocità in alcune zone e migliorare la gestione dei parcheggi", ha aggiunto il presidente del Comitato.