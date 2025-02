L'assessore albese Lucia Vignolo nel coordinamento regionale di Anci Giovani

L’assessore alle politiche giovanili di Alba, Lucia Vignolo, entra a far parte del coordinamento regionale di Anci Giovani, il gruppo che riunisce gli amministratori under 35 dei comuni piemontesi. Tra i 40 eletti, la rappresentanza della provincia di Cuneo è limitata a cinque persone, con due rappresentanti per il territorio di Alba, Bra, Langhe e Roero. L’altro amministratore locale presente è Christian Rocco, consigliere comunale di Novello. Nella provincia di Cuneo fanno parte del coordinamento anche Noemi Mallone, consigliere di Cuneo, Lorenzo Cassine, consigliere di Fossano, e Matteo Giordano, consigliere di Roccavione.

"Questa elezione rappresenta una bella occasione per la nostra città, per il nostro territorio e per me personalmente, un'opportunità per imparare e crescere", afferma Lucia Vignolo. "Siamo in pochi a rappresentare la provincia di Cuneo e questo rende ancora più importante il nostro impegno. Anci Giovani è uno strumento per fare rete sul territorio della nostra regione, condividere progetti virtuosi e collaborare con altri amministratori giovani".

L’assessore albese guarda con entusiasmo a questo incarico: "Sono contenta di questo nuovo inizio, che per me sarà sicuramente formativo e utile per la nostra città".