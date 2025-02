Manifestazioni contro ddl sicurezza e zone rosse, la circolare ai prefetti: "Rischio estremisti"

(Adnkronos) - Predisporre ''attente misure di ordine e sicurezza pubblica volte a garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni e a scongiurare turbative, non potendosi escludere tentativi di strumentalizzazione della tematica per l'attuazione di iniziative estemporanee o come pretesto per episodi di intemperanza o azioni improntate all'illegalità da parte di frange estremiste''. E' quanto viene richiesto in una circolare inviata dal Dipartimento di Ps a prefetti e questori, secondo quanto apprende l'Adnkronos, in vista delle mobilitazioni contro il ddl sicurezza e le zone rosse indette per oggi e domani in diverse città italiane.

Nella circolare si raccomanda inoltre lo sviluppo di una ''mirata attività informativa per l'acquisizione di ogni utile elemento conoscitivo ai fini preventivi e di sicurezza'' e di intensificare dei servizi di ''controllo del territorio e prevenzione'' sensibilizzando i dispositivi di vigilanza agli ''obiettivi ritenuti sensibili''.