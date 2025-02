Pieve di Teco: domenica in Comune la performance teatrale "Cronache gotiche"

Domenica 23 febbraio, alle ore 17.00, presso il palazzo comunale di Pieve di Teco - sala di rappresentanza - si svolgerà la performance teatrale "Cronache gotiche". L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti.

L'evento, che gode del patrocinio del Comune, è organizzato per sostenere la raccolta firme dei Luoghi del cuore FAI a favore del complesso monumentale degli Agostiniani di Pieve di Teco e del relativo progetto di restauro.

Lo spettacolo, a cura del Teatro Gotico, è scritto e diretto da Giovanna Amoroso. Nel cast Francesca Servetti e Silvano Laureri. Musiche originali di Daniele Oliveri. Foto e luci di Walter Arquà.

“Questo evento è nato quasi per caso, spiega il consigliere comunale con delega agli eventi e manifestazioni Wolfango Belmonti, quando ho avuto il piacere di conoscere Giovanna Amoroso e la sua compagnia teatrale che - attratti dalla nostra iniziativa nel far conoscere come ‘posto del cuore’ il complesso monumentale degli Agostiniani - ha acceso la scintilla in loro per realizzare una rappresentazione. Entrambe le iniziative ben si sposano con il periodo medioevale nel quale è stato costruito il complesso degli Agostiniani. Da qui un appello a tutti gli appassionati di teatro e della storia di Pieve di Teco per partecipare domenica 23 febbraio e rendere così possibile grazie al sostegno di tutti - il traguardo come luogo del cuore FAI , cercando di raccogliere più firme, adesione a supporto di questa iniziativa”.

Per chi non riuscisse a partecipare, ma desiderasse comunque dare il proprio contributo, è possibile esprimere il proprio voto al seguente link: https://fondoambiente.it/luoghi/ex-convento-degli-agostiniani?ldc