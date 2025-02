Raspini apre le porte agli studenti dell'ESCP Business School di Torino

Lunedì 17 e martedì 18 febbraio due gruppi di studenti dell’ESCP Business School - la prima Business School al mondo, fondata nel 1819, e che si trova ai vertici dei ranking mondiali della formazione manageriale – hanno visitato lo stabilimento Raspini di Viotto di Scalenghe.

L’azienda, lunedì 17, ha accolto 38 studenti del MSc in International Food & Beverage Management, e il giorno successivo, 21 studenti del Master in Management, specializzazione in Food & Beverage, provenienti da India, Cina, Francia, Austria, Libia, Honduras, Germania, Stati Uniti e Italia.

L’ ESCP Business School è un fiore all’occhiello della nostra Città e con i Campus di Berlino, Londra, Madrid, Parigi e Varsavia, propone un’offerta formativa completa con lauree di primo e di secondo livello, master specializzati, corsi brevi, MBA, PhD e formazione Executive.

Raspini. Azienda leader nella produzione di salumi di qualità, ha quindi aperto le porte dello stabilimento, consentendo agli studenti di visitare tutti i reparti di produzione, con un’esaustiva visita guidata e approfondendo temi importanti come il processo di approvvigionamento delle materie prime e l’innovativo progetto di rebranding del marchio aziendale.

La visita è stata un’occasione per i futuri manager per addentrarsi nei processi di produzione, ma anche nella successiva comunicazione di un importante brand nazionale. Ha permesso loro di seguire da vicino il grande lavoro e gli innumerevoli e minuziosi controlli che caratterizzano, passo dopo passo, la lavorazione della salumeria di qualità, fino a prodotto finito.

“Per Raspini è stato davvero un grande orgoglio, aver ospitato e aver potuto contribuire al processo di formazione dei futuri manager e proprietari di aziende alimentari italiane e non solo – ha dichiarato Emilia Lisdero, responsabile Marketing – ma è stato importante anche aver fatto apprezzare come un’importante realtà industriale, possa ancora mantenere una fondamentale parte di lavorazione artigianale, data da una lunga esperienza e tradizione. Abbiamo inoltre portato gli studenti a comprendere la complessità esistente dietro alla lavorazione di prodotti presenti quotidianamente sulle tavole, sovente percepiti come estremane semplici, che sono invece frutto di un Know-how importante”

Alla visita è seguita una presentazione tramite slide sulla storia aziendale che ha avuto inizio in una cascina, a Viotto di Scalenghe, nel 1946, e si è sviluppata, negli anni, attorno al nucleo centrale fino a raggiungere gli attuali 61.000 mq di stabilimento. La presentazione, oltre a puntualizzare i passaggi più importanti che hanno trasformato una piccola produzione artigianale in un’industria, ha messo in evidenza le importanti acquisizioni dello stabilimento di Prosciuttificio Rosa nel 2002, specializzato nei prosciutti cotti di Altissima qualità e del Prosciuttificio San Giacomo di Sala Baganza (PR), nel 2018, specializzato in prosciutti crudi di Parma DOP. Acquisizioni che consentono al Gruppo Raspini di comporre un’offerta completa e di grande prestigio, apprezzata dal mercato nazionale e internazionale.

Particolare attenzione è stata dedicata anche all’evoluzione del nuovo marchio Raspini, frutto di un lungo progetto portato avanti nel 2024, con l’obiettivo di rinnovare il posizionamento del brand piemontese nel settore della salumeria italiana e rafforzare la sua presenza in Italia e all’estero.

Una sessione di slide è stata dedicata al processo di approvvigionamento delle materie prime, al successivo impiego dei vari tagli per differenti preparazioni e all’oscillazione del costo delle materie prime.

La visita degli studenti si è conclusa con una degustazione. Una proposta variegata selezionata tra i prodotti che rappresentano l’eccellenza della produzione del Gruppo Raspini: Prosciutto Cotto di alta qualità Fettarosa, Prosciutto di Parma 18 mesi, Gran Carpaccio e Salame Piemonte.