Salsasio e BTM: una partnership sempre più forte

Confermata e incrementata la partnership che lega l’Asd Salsasio e la Banca Territori del Monviso - BTM.

Ad accogliere tutti gli spettatori del centro sportivo di Salsasio ora ci sono dei banner che raffigurano anche i loghi della Banca Territori del Monviso e del Salsasio, ma la grande novità sono le nuove ed esclusive felpe ufficiali Salsasio - BTM, presentate nella Sede Centrale della BTM, situata proprio a Salsasio, a pochi passi dal centro sportivo Giorgio Demichelis.

Presenti alla presentazione (e nelle foto): il presidente della BTM Alberto Osenda, il direttore generale Luca Murazzano e la responsabile relazioni esterne e marketing Benedetta Rey. Per il Salsasio, erano presenti il presidente Ivan Quattrocchio e il vicepresidente Francesco Desogus.

Il presidente dell’Asd Salsasio Ivan Quattrocchio commenta: “Siamo molto felici di poter collaborare in modo sempre più saldo con la Banca Territori del Monviso. In comune abbiamo l’amore e l’impegno per il territorio. Il Salsasio si è infatti sempre impegnato per promuovere lo sport e le attività a favore dei cittadini ed enti territoriali ed il motto della BTM è proprio ‘la Banca del territorio’, una frase che racchiude l’impegno che concretamente questa Banca mette in campo a favore delle iniziative, delle associazioni e realtà locali. Grazie quindi alla presidenza, alla direzione ed a tutto lo staff di questa banca che definirei ‘salsasiese’”.

Il presidente di BTM Alberto Osenda e il direttore generale Luca Murazzano dichiarano: “Il legame con il territorio è un valore fondamentale per la nostra Banca, e questa partnership con l’Asd Salsasio ne è una dimostrazione concreta. Crediamo fortemente nello sport come strumento di crescita, socializzazione e inclusione, ed è per questo che sosteniamo con entusiasmo realtà come il Salsasio, che da anni rappresenta un punto di riferimento per tanti giovani e famiglie. Vedere il nostro logo affiancato a quello della società sportiva, così come la presentazione delle nuove felpe ufficiali, è il simbolo di una collaborazione solida e destinata a crescere. Siamo orgogliosi di camminare insieme, condividendo gli stessi valori di appartenenza e impegno per la comunità”.

Lo shooting è stato coordinato dal fotografo Alberto Barollo con la presenza della modella Ramona Molinario e con Enrico Bergamini.