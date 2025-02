Ucraina, anche Musk attacca Zelensky: "Si nutre dei cadaveri dei suoi soldati"

(Adnkronos) -

Volodymyr Zelensky è ''un dittatore'' che ''si nutre dei cadaveri dei suoi soldati''. A dirlo è Elon Musk in un post su 'X', dove ha accusato Il presidente ucraino di essere a capo di ''una gigantesca e disgustosa macchina della corruzione che si nutre dei cadaveri dei soldati ucraini'' caduti nella guerra con la Russia. Musk ha poi aggiunto che Zelensky ''è consapevole che potrebbe perdere in modo schiacciante'' alle urne ''nonostante abbia il controllo di tutti i mezzi di informazione'' e ''per questo ha annullato le elezioni''. Secondo Musk, ''la verità che è la gente dell'Ucraina disprezza'' Zelensky.

Il patron di Tesla sostiene quindi l'attacco totale del presidente statunitense e sul suo social network scrive che Donald Trump "ha ragione a ignorare" Zelensky "e a cercare la pace indipendentemente'' da lui.

Un incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin "dipenderà in larga misura dalla nostra capacità di fare progressi nel porre fine alla guerra in Ucraina". Lo ha affermato il segretario di Stato americano Marco Rubio.

Rubio ha dichiarato di aver discusso di questo incontro quando martedì ha incontrato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in Arabia Saudita. "Non ci sarà un incontro finché non sapremo di cosa tratterà", ha specificato Rubio ai russi.