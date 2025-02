Volley A1F. Sabato trasferta in Veneto per le Gatte. Bjelica: “Sarà un’occasione per preparare al meglio il finale di stagione” [VIDEO]

Dopo la bella e convincente vittoria contro Talmassons, la Honda Olivero Cuneo si prepara alla penultima trasferta dell’anno, in quel di Villorba per il match contro la capolista Prosecco DOC Imoco Conegliano.

Un match tostissimo, a cui le Pantere arrivano da prima della classe con 68 punti conquistati sui 69 disponibili, 23 vittorie, 0 sconfitte e solo 6 set persi.

Dal canto loro, le Gatte arriveranno al match dopo la bella vittoria contro Talmassons, fanalino di coda della classifica. Un risultato che permette alle cuneesi di fare un importante slancio in avanti nella corsa salvezza, portandosi in decima posizione con 22 punti.

Ma la vittoria contro Talmassons non è stata solo fondamentale per i pesantissimi punti conquistati, ma anche per l’atteggiamento che le cuneesi hanno mostrato in campo. Dopo una partenza contratta e in sordina, di cui le friulane hanno subito approfittato, le biancorosse sono state brave a restare concentrate e a tirare fuori la reazione: sul 18-24 per le ospiti, il set sembrava ormai archiviato, invece le Gatte hanno ricucito il gap, portato il vantaggi ai vantaggi e vincendo 28-26, per poi chiudere 3-1.

Una grande reazione che ha dimostrato il carattere di questo gruppo, in cui ancora una volta tutte le ragazze chiamate in causa da coach Pintus hanno dato il loro contributo.

“Contro Talmassons era da vita e morte e abbiamo vinto” ha commentato Ana Bjelica, opposta della Honda Olivero Cuneo. “Nel 2025 avevamo già messo in campo delle grandi prestazioni, come contro Pinerolo e Novara. Stiamo giocando molto bene, siamo in un momento di grande forma”.

E sulla prossima partita contro la corazzata allenata da Daniele Santarelli: “è sempre bello giocare contro squadre forti. Per noi sarà un’occasione per preparare al meglio il finale di stagione”.

Appuntamento dunque per la terzultima giornata della regoular season, sabato 22 febbraio. Inizio alle 18:00. Ricordiamo che la partita verrà trasmessa in diretta su VBTV.