Chiusa Pesio: in biblioteca si presenta il libro sulla storia di Marita, per tutti “a bergera”

Giovedì 27 febbraio alle 21, presso la biblioteca “E. Alberione” di Chiusa di Pesio sarà presentato il libro “Marita a’ bergera” scritto da Marita Somà e Bartolomeo Canavese.

Il libro-racconto nasce dagli incontri e dalle frequentazioni tra Marita, Maddalena Margherita Somà – una pastora di pecore di razza frabosana e di capre, “errante” e “nomade” per le valli del Pesio – e Tonìn ‘d Barba, Bartolomeo Antonino Canavese – un amico, appassionato di castagni, castagneti e boschi, che si accompagna talvolta a Marita nei suoi spostamenti con il gregge e rende visita a lei e al fratello Aldo, margaro, nell’Azienda agro-pastorale “Ai Brück” di Frazione Abrau.

I due hanno scelto concordemente per dimestichezza e conoscenza di raccontare con degli scritti e delle immagini i fatti, le storie, le notizie e i ricordi, che fanno parte e rendono interessante la vita di Marita, donna pastora ovvero “ná bèrgéra” in dialetto chiusano. na vita dedicata in abnegazione e senza esitazioni e interruzioni al suo gregge di pecore “frabosane” e capre e ai tanti altri animali, che condividono con lei gioie e amori, fatiche, soddisfazioni, pene e dolori. n testo ricco di fotografie del passato e del presente. Un lavoro che sarà presentato in anteprima in biblioteca a Chiusa di Pesio per poi essere venduto presso le cartolerie e librerie di Chiusa di Pesio, Peveragno, Pianfei e Beinette.

L’ingresso è libero e durante la serata sarà presente la carto-libreria “La Magna Carta” con le copie dei libri. Per maggiori informazioni chiamare il numero 0171-735514.