Si cerca nuova sede per gli Amici di Pievetta, il Comune: "Siamo al vostro fianco"

Ha creato molto dispiacere a Priola la notizia del trasferimento della sede degli Amici di Pievetta, associazione che da anni organizza laboratori, attività ed eventi per i più piccoli.

Come ricordavamo ieri - il sodalizio necessità con urgenza di trovare una nuova sistemazione per poter riporre i materiali, ma anche per portare avanti le attività del 2025.

"Non ho mai nascosto il mio apprezzamento per le iniziative dell'associazione - spiega il sindaco, Laura Canavese - e, quando (alcuni anni fa), è stata tolta loro la sede di Pievetta - nata per loro - mi sono schierata dalla loro parte ma, purtroppo, in Amministrazione contano i numeri. Come ho detto, ci tengo a ribadire che come Comune ci impegneremo - come già stiamo facendo - per trovare una location adatta e che possa essere definitiva come l'associazione merita.

Sul palazzetto pende un progetto importante che ne prevede il totale rifacimento, un investimento in cui crediamo e che mira a riqualificare l'intera area, progetto ancora in via di definizione ma che consentirà di eliminare quello che ad oggi non è certo un bel biglietto da visita".

"Aiutateci a trovare una nuova casa per Peter Pan" - l'appello dell'associazione che - se non troverà un'alternativa - si vedrà costretta a chiudere in via definitiva.