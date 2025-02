Un mese di marzo ricco di appuntamenti alla Biblioteca Civica di Demonte

La Biblioteca Civica “Piero Camilla” di Demonte ha preparato un ricco programma di eventi per il mese di marzo, con attività creative, laboratori e incontri con autori.

Ecco gli appuntamenti da non perdere:

1 marzo 2025 – Orario 9.30-12.00

Laboratorio di Cianotipia – Crea il tuo segnalibro Un'attività creativa per ragazze e ragazzi dai 6 ai 12 anni, con la fotografa Veruschka Verista, per immergersi in un’avventura artistica e creativa, conducendoti alla magica esposizione alla luce solare, per realizzare segnalibri unici.

8 marzo 2025 – Ore 10.30

Lettura e laboratorio per bambine e bambini con il libro “Oltre le montagne” Le autrici Debora e Chiara Fantino ci accompagneranno in una lettura animata del loro libro "Oltre le montagne – Storia di una bambina ebrea e del suo cammino verso la libertà", seguita da un laboratorio creativo per i più piccoli.

15 marzo 2025 – Orario 9.30-11.30

Laboratorio di fotografia creativa "Fotografiamo in biblioteca" Con la fotografa Veruschka Verista, un laboratorio dedicato a tutti gli appassionati di fotografia e giovani aspiranti fotografi, per imparare a scattare immagini creative senza bisogno di strumenti professionali.

28 marzo 2025 – Ore 20.30

Incontro con l’autrice Marika Abbà Un’occasione per incontrare l'autrice Marika Abbà, che presenterà il suo libro "La Parete inviolata – la prima scesa del versante nord-ovest del Monviso", un racconto emozionante e profondo che esplora temi di forza e resilienza.