Fossano, le richieste dell'opposizione per l'impianto di biometano in via Marene

L'incontro relativo all'impianto di biometano in via Marene tenuto in frazione Santa Lucia, a Fossano, nel maggio dello scorso anno

Porta la firma di Mirella Brizio, Simona Ballario, Francesco Balocco, Lorenzo Cassine, Simone Chiapello e Paolo Lingua, la lettera - datata 21 febbraio 2025 - che i consiglieri comunali di opposizione del Comune di Fossano hanno redatto in merito al progetto di costruzione dell'impianto di biometano in via Marene (strada provinciale 165).

In relazione al progetto di costruzione dell’impianto di biometano in via Marene/Strada Reale, dopo la conferenza dei servizi tenuta in Provincia lo scorso 17 ottobre 2024 (con i dirigenti della Provincia, dell’Arpa, del Servizio Igiene Pubblica dell'ASL CN1, del Comune di Fossano e altri) che aveva espresso parere ostativo alla costruzione - anche grazie alla delibera negativa assunta all’unanimità dal Consiglio Comunale di Fossano in data 14 ottobre 2024 -, la società proponente Biomethan Green Park 3 Srl ha presentato le osservazioni entro la data di scadenza concessa dalla Provincia e successivamente prorogata.

"Adesso secondo quanto richiesto dalla Provincia, è il Comune di Fossano a dover dare risposta entro 30 giorni alle osservazioni pervenute per chiudere definitivamente la pratica. Come consiglieri comunali siamo quindi a richiedere:

1) che venga convocata come da noi richiesto con lettera inviata in data odierna al Comune con assoluta urgenza la Commissione Consiliare urbanistica per discutere e conoscere le osservazioni pervenute;

2) che sia nuovamente e immediatamente operativa l’unità di progetto, con il supporto fondamentale del consulente legale/amministrativo, per preparare risposte puntuali, precise e definitive;

3) che venga tempestivamente informata la cittadinanza di Fossano sul tema;

4) che il Comune non venga lasciato solo nel fornire le risposte ma le stesse siano supportate da analoghi pareri da parte della Provincia, dell’Arpa, dell’ASL CN1 grazie alle elevate competenze in merito acquisite da tali uffici".