L’assessora Francesca Bertazzoli unico amministratore piemontese al “Corso di Formazione Internazionale PUBLICA” dell’ANCI

Un’iniziativa dedicata agli Amministratori locali under 35 promossa dall’ANCI in seno a PUBLICA (la Scuola avviata nel 2012 e divenuta un punto di riferimento nell’ambito della formazione degli Amministratori pubblici), finanziata dal Fondo Nazionale Politiche Giovanili e pensata per fornire a sindaci, assessori e consiglieri comunali le competenze avanzate per affrontare le sfide dell’amministrazione delle Città e dei Comuni italiani, con un focus sull’integrazione delle politiche locali nel contesto europeo. Questa, in breve, la filosofia della prima edizione del “Corso di Formazione Internazionale PUBLICA” che fino a giugno 2025 coinvolgerà trentadue giovani Amministratori italiani attraverso lezioni frontali, esercitazioni, testimonianze, casi studio, incontri online, project work, lavori individuali e di gruppo e quattro tappe tra Rotterdam, Parigi, Barcellona e Roma.



Una straordinaria opportunità formativa rivolta ai 20.000 Amministratori under 35 d’Italia (pari al 18% circa del totale), alla quale era possibile accedere previa apposita selezione in base alla conoscenza della lingua inglese, all’esito di una specifica prova scritta, alla rilevanza della carica occupata e al livello del titolo di studio. Tra i trentadue partecipanti selezionati provenienti da tutta Italia, allora, anche l’assessora all’Istruzione e all’Urbanistica della Città di Mondovì Francesca Bertazzoli, unico Amministratore piemontese presente, impegnata in questi giorni nella tappa di Parigi.

"Il dialogo costante con i colleghi provenienti da altre regioni d’Italia, l’incontro con i tecnici e gli Amministratori di città e metropoli europee, l’approfondimento delle normative comunitarie e lo studio di buone pratiche a livello internazionale", è il commento della stessa Bertazzoli. "Un’incredibile esperienza di arricchimento personale e professionale per la quale non posso che esprimere la mia più sincera gratitudine al sindaco Luca Robaldo e a tutti i miei colleghi di Giunta. Il corso mi sta fornendo nozioni e metodologie di lavoro amministrativo che spero di riuscire a mettere a disposizione dell’intera comunità monregalese".