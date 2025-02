Fine vita, i cuneesi tutti d’accordo: “Sì all’eutanasia. Ma serve una legge nazionale” [VIDEO]

A riportare sotto i riflettori dell’opinione pubblica il dibattito sull’eutanasia e il fine vita è stata la presa di posizione – a dir poco rivoluzionaria, per il nostro paese – della Regione Toscana, che ha inserito nel proprio ordinamento una specifica proprio in questo senso. Immediata la reazione del ministro Schillaci, che ha “stigmatizzato” altre fughe in avanti delle Regioni definendo allo stesso tempo “giusti” i tempi per la definizione di una legge comunitaria che metta finalmente d’accordo tutti.

Una richiesta simile arriva anche dalla nostra provincia: secondo i cuneesi intervistati in settimana, infatti, la necessità è proprio quella di regolamentare a livello nazionale la materia del fine vita. “La sofferenza e il rispetto della persona sono argomenti che toccano tutti” è stato detto.

Il servizio di Cristina Martinengo e Simone Giraudi: