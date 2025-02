Basket Serie C: S. Bernardo Campus in scioltezza contro Vado

La S. Bernardo Campus archivia senza patemi la pratica Vado Ligure in Serie C Interregionale. Dopo la doppia trasferta a Livorno i piemontesi affrontano fanno capire subito ai liguri di non volere regalare nulla sul campo amico. Pronti via ed, infatti, Campus prende subito il largo. Dopo sei minuti la formazione locale è già infatti scappata sul 24-7. Tempo di fare qualche cambio e Vado prova a limare qualcosa, ma al decimo è 27-13, con Gustin a sfiorare il mirabolante canestro da metà campo che sarebbe valso addirittura il 30-17.

La seconda frazione vede i viaggianti provare a rosicchiare ancora qualche punto, ma Sakellariou respinge l’assalto con un 11-0 personale prima della pausa: è 51-25 all’intervallo.

La ripresa vive senza e veri propri scossoni e con ampie rotazioni tra i padroni di casa. Al trentesimo le distanze sono esattamente invariate, poi nell’ultima frazione la S. Bernardo riesce ad aprire ancora un po’ la forbice. Arriva anche il primo canestro in stagione dal campo di Lanfranconi, accolto dalla festa della panchina di Campus. La sirena suona di lì a poco sul 92-59 che certifica il sedicesimo successo il 19 incontri disputati per i ragazzi di coach Jacomuzzi.

Si risolve così in scioltezza la pratica Vado. Non sarò altrettanto semplice la prossima sfida in casa che aspetta la S. Bernardo al Pala Campus. Il 7 marzo arriverà a Corneliano il CUS Torino, che all’andata vinse 84-56 e servirà un’impresa, sperando nell’aiuto di un numeroso pubblico