Obiettivo raggiunto: Matteo Bottero è diventato istruttore di scherma storica medievale

Matteo Bottero ha superato l'esame ed è diventato istruttore di scherma storica medievale, una disciplina che richiede allenamento e dedizione e che è possibile apprezzare durante eventi e rievocazioni storiche.

L’esito della prova sostenuta a Modena dal 24enne della Valle Stura è arrivato ieri.

Grande l’orgoglio di suo padre, Paolo Bottero, sindaco di Gaiola, che evidenzia come il figlio sia probabilmente l’unico istruttore di questa disciplina in tutta la provincia di Cuneo.

Una grande passione per Matteo, in linea con il suo percorso di studi in Storia medievale.

Il giovane è anche presidente di un’associazione di rievocazioni storiche a Borgo San Dalmazzo, Ars Bellum, nella quale vorrebbe coinvolgere persone con disabilità.

Un obiettivo raggiunto con tanto impegno e una grande soddisfazione per lui e per tutti quelli che hanno tifato per lui, in testa la famiglia.