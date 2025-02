Lubo Ganev, l'uomo che fece impazzire la Cuneo del volley domani torna nel "suo" palasport [VIDEO]

Lubo Ganev: per lui il palasport era sempre sold-out

Comunque vada, quella di domani contro Ravenna per i tifosi di Cuneo sarà una grande festa. Dopo tanti anni, il palazzetto di San Rocco Castagnaretta tornerà infatti ad ospitare la leggenda del volley cuneese, il bulgaro Ljubomir Ganev.

Era il 14 settembre 1992 quando Lubo, insieme con i compagni dell'Alpitour Diesel, fu protagonista assoluto della serata d'inaugurazione del palasport avvenuta di fronte a 5000 spettatori in delirio. Quel taraflex Lubo lo fece poi conoscere a tutta Italia, e oltre: quando schiacciava a terra una delle sue incredibili palle il pubblico esplodeva in un boato pazzesco.

Lubo, istrione della pallavolo degli anni '90. L'uomo che girava per le strade della città con la sua fiammante Cadillac, tanto lunga che non ci stava nel garage dell'abitazione. E così si fece costruire una sorta di appendice per poterla mettere al riparo.

Lubo che non sapeva stare alle ferree regola della dieta imposta dal preparatore atletico: era di casa alla Pizzeria Express di corso Nizza. Non gli bastava una pizza, il bis era d'obbligo. Divenne così celebre tra i clienti che il titolare, Sandro Coccorullo, creò una pizza con il suo nome che in poco tempo divenne la più consumata. E che ancora oggi si trova nel menù.

Ma Lubo era anche il gigante buono. L'atleta che non si tirava mai indietro: per un autografo, un sorriso, ma anche un abbraccio ad un bimbo. Per questo, Cuneo adorava Ganev.

E domani rieccolo qui, pronto a ricevere il saluto dei tanti tifosi che verranno ad acclamarlo in occasione della partita tra MA Acqua S.Bernardo Cuneo e Consar Ravenna, decima giornata del girone di ritorno della regular season. E chissà che anche stavolta riesca a compiere il miracolo di riempire uno degli impianti sportivi indoor più belli d'Italia.

Tutto ciò è stato possibile grazie all'amicizia che lega Alessandro Marino, co-titolare della falegnameria GMG di Dronero, Match Sponsor di giornata, ma anche socio e responsabile del settore giovanile di Cuneo Volley, a Ljubomir Ganev.

NELLA VIDEO INTERVISTA A SEGUIRE, DALLE PAROLE DI ALESSANDRO MARINO TUTTE LE NOVITA' DELLA GIORNATA, CON LE IMMAGINI PIU' EMOZIONANTI DELLA CARRIERA DI GANEV A CUNEO: