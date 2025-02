Arrestato il nipote di Gaetano Badalamenti, era latitante da 2 anni

(Adnkronos) -

Arrestato Gaspare Ofria, nipote del noto boss mafioso Gaetano Badalamenti. Il latitante, condannato a sei anni e mezzo di reclusione, era ricercato da circa due anni. Ad arrestarlo i carabinieri del Nucleo investigativo e la polizia di Stato di Genova, in collaborazione con le autorità bulgare.

Ofria era stato condannato nel 2023 per un cumulo di pene legato a diversi reati, tra cui bancarotta fraudolenta, uso illecito di carte di credito e violazione degli obblighi di assistenza familiare. Grazie a un'indagine coordinata dalla procura di Genova e condotta dalla polizia di Stato e dai carabinieri, è stato localizzato a Sofia, in Bulgaria. Gli investigatori, attraverso il monitoraggio dei familiari e mesi di indagini, hanno individuato il latitante e, su disposizione della procura di Genova, è stato emesso un Mandato di Arresto Europeo.

La polizia bulgara ha quindi eseguito l'arresto e, dopo la convalida da parte dell'autorità giudiziaria bulgara, Ofria è stato estradato in Italia. Giunto a Roma-Fiumicino con un volo di rientro, è stato preso in consegna dagli investigatori del Nucleo investigativo dei carabinieri di Genova e della Squadra mobile, che hanno eseguito il provvedimento definitivo di condanna. Ora si trova in carcere.