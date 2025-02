Atletica, Fortunato super agli Assoluti: record del mondo nei 5000 di marcia su pista

(Adnkronos) - Clamorosa prestazione di Francesco Fortunato agli Assoluti indoor di Ancona: al PalaCasali, l'azzurro stabilisce il primato mondiale nei 5000 di marcia su pista, con un impressionante 17:55.65. Battuto il 18:07.08 del russo Mikhail Shchennikov, risalente al 1995.

Si tratta di un trionfo di spessore internazionale per Fortunato, già campione italiano in carica nei 5000 metri in pista e nella 20 chilometri e bronzo agli Europei di Roma 2024 sempre nella 20 chilometri di marcia. Dietro di lui, a completare un podio tutto Fiamme Gialle, Picchiottino e Orsoni.