Brignone vittoria bis in gigante a Sestriere, Goggia quarta

SESTRIERE (ITALPRESS) - Federica Brignone fa doppietta a Sestriere. La valdostana vince il gigante di casa e bissa il successo di ieri chiudendo in 2'08"81, precedendo la svizzera Lara Gut-Behrami e la neozelandese Alice Robinson, staccate rispettivamente di 0"77 e 0"79. Si tratta della 34esima vittoria e del 79esimo podio per Brignone, fresca iridata tra i pali larghi, che allunga di altri 20 punti in generale su Gut. Super rimonta di Sofia Goggia, che termina al quarto posto dopo ben 13 posizioni recuperate (secondo tempo di manche dietro Brignone). Bene anche Lara Colturi, che è sesta a 1"66 con sei piazze risalite. In top ten anche AJ Hurt, 7^ a 1"85, Paula Moltzan, 8^ a 1"95, Thea Louise Stjernesund, 9^ a 1"98, e Camille Rast, 10^ a 2"10. Uscita per Marta Bassino, che conferma il suo periodo negativo. Fuori anche la statunitense O'Brien e le canadesi Grenier e Richardson.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).