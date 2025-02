Canelli, sospeso per 15 giorni un locale in via Filippetti dopo una rissa

I Carabinieri di Canelli hanno disposto la sospensione dell’attività di un locale pubblico situato in via Filippetti, in seguito a un provvedimento emesso dal Questore di Asti. Il provvedimento, che entrerà in vigore per i prossimi 15 giorni, è il risultato di un intervento delle forze dell’ordine datato 26 gennaio, quando i militari furono chiamati sul posto a seguito di una rissa che coinvolgeva tre persone.

I soggetti, armati di bottiglie rotte, avevano ingaggiato una violenta colluttazione prima di darsi alla fuga, evitando l’arrivo della polizia.

Questa non è la prima volta che il locale in questione finisce sotto la lente di ingrandimento delle autorità.

Nel 2023, infatti, era stato già oggetto di un ammonimento da parte del Questore di Asti a causa di episodi simili, con frequenti controlli da parte dei Carabinieri. Durante questi, erano emerse presenze sospette di avventori con precedenti penali, segno di un’atmosfera di illegalità che non è stata sufficiente a dissuadere il gestore dal continuare a operare come se nulla fosse accaduto.

Nonostante il richiamo precedente, il locale ha continuato a rappresentare un punto critico per la sicurezza pubblica, tanto che si è reso necessario un intervento più incisivo. La decisione di sospendere temporaneamente l’attività è il risultato della preoccupante persistente problematicità, con l'intento di ristabilire l’ordine nella zona e di inviare un segnale chiaro a chi frequenta il locale.

L’area di via Filippetti è già stata al centro di un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, organizzato a Canelli lo scorso anno in risposta alle richieste dell’Amministrazione Comunale. L’incontro aveva proprio l’obiettivo di analizzare le problematiche legate alla sicurezza nella zona, evidenziando la necessità di una maggiore attenzione.