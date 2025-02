Entra nel vivo il Carnevale, con sfilate e carri allegorici in varie località della provincia Granda.

Tanti i concerti e le rappresentazioni teatrali, per tutti i gusti, associati a visite culturali, mostre, passeggiate outdoor, ciaspolate e a incontri con la natura.

Inoltre mercatini, laboratori, esperienze nell’arte, spettacoli per famiglie, eventi sportivi ...

Non resta che scegliere dove trascorrere il fine settimana consultando gli aggiornamenti metereologici e le eventuali modifiche delle programmazioni a causa di maltempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

CUNEO

TROVAROBE

Sabato 22 febbraio, dalle 8 alle 18, sotto i portici che circondano Piazza Europa e Corso Nizza, tornano le bancarelle di antichità e collezionismo per il tradizionale mercatino Trovarobe.

Info: 0171/444453.

CUNEO

MOSTRA MASTROIANNI

Sabato 15 e domenica 16 febbraio, dalle ore 15.30 alle 19, sarà aperta presso Palazzo Samone, via Amedeo Rossi 4, la mostra “Libera Azione”, dedicata a Umberto Mastroianni, al suo straordinario Monumento alla Resistenza e alle altre opere dell’artista. Ingresso gratuito. Info: 335 81 50 757.

CUNEO

IL SOGNO DI UNA COSA

Sabato 22 febbraio 2025 alle ore 18, nel Teatro Toselli si terrà "Il sogno di una cosa", l'opera di Pier Paolo Pasolini. Info: www.comune.cuneo.it/cultura/teatro.html

CUNEO

STORIE DI UN BURATTINO

Domenica 23 febbraio, alle ore 17.30, al teatro Toselli “Storie di un burattino, una nuova vita per Pinocchio" spettacolo di danza con Egribiancodanza. Età consigliata dai 6 anni. Info: www.melarancio.com

ALBA

ALBA SOTTERRANEA

Domenica 23 febbraio torna il tour guidato da un archeologo professionista alla scoperta del passato romano e medievale della città. Punto di ritrovo: 15 minuti prima dell'orario di visita all'interno della chiesa di San Giuseppe in Via Vernazza 6. Sono disponibili turni di visita sia al mattino sia al pomeriggio. Info: ambientecultura.it

ALBA

CARLEVÈ BENEFICO

Sabato 22 febbraio, alle ore 15, presso la Casa di Riposo Ottolenghi, tradizionale “Carlevè benefich” della Famija Albèisa. Info: 0173/364144.

ALBA

KARAOKE

Sabato 22 febbraio presso il Centro Anziani di via Misureto serata in musica organizzata da Di.A.Psi Alba Bra ODV.

ALBA

GIUSEPPE PENONE “IMPRONTE DI LUCE”

Nel week end aperta la mostra “Giuseppe Penone. Impronte di luce”, ampia antologica dedicata al lavoro di uno dei più grandi protagonisti dell’arte contemporanea internazionale, pensata appositamente per gli spazi della Fondazione Ferrero - via Vivaro 49. Info: https://www.fondazioneferrero.it/appuntamenti

BORGO SAN DALMAZZO

LABORATORIO DI CARNEVALE

Sabato 22 febbraio, alle ore 15, “Laboratorio creativo sul Carnevale”, per bambini dai 6 ai 9 anni, presso il Santuario di Monserrato. Info: 340 25 49 768.

BOVES - FONTANELLE

CARNEVALE DEI BAMBINI

Domenica 23 febbraio, dalle ore 14.30, presso il cortile interno del Santuario Regina Pacis si terrà la Festa di “Carnevale dei Bambini” con il Clown Arturo e baby dance.

BRA

MACCHININE CHE PASSIONE

Domenica 23 febbraio, presso il Museo del Giocattolo, aperta la mostra “Macchinine...che passione!”, esposizione temporanea con centinaia di modelli di vetturine, dagli Anni ‘50 ad oggi.

Orari 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 – 16.30, senza necessità di prenotazione. Info: www.museidibra.it.

CARAGLIO

CARLEVÈ ‘D CARAJ

Sabato 22 febbraio carnevale dei bambini dalle 14.30. Domenica 23 febbraio

sfilata in paese dalle ore 14.30. Alle ore 17 verrà bruciato il “Ciciu” in piazza Cavour e alle 21 conclusione con serata musicale presso il palazzetto. Info: www.insiemepercaraglio.it/

CASTAGNITO

CONCERTO

Domenica 23 febbraio, alle ore 17, presso il Teatro Comunale, quinto appuntamento della Stagione 2024/2025 dell'Associazione Culturale Santa Cecilia, con lo spettacolo per grandi e piccoli

"Il Fisaelisir d’amore". Info: asso.santacecilia@gmail.com oppure 351 70 56 171.

CENTALLO

CONCERTO PER ORGANO

Sabato 22 febbraio, alle ore 21, nell’ambito del Festival Internazionale di Concerti per Organo, presso la Chiesa di San Giovanni Battista, serata dedicata alla memoria di Massimo Nosetti. Alla consolle Roberto Bertero. Info: https://www.comune.centallo.cn.it/

CERVASCA

CONCERTO DI PRIMAVERA

Sabato 22 febbraio, alle ore 21, presso il teatro parrocchiale “Concerto di Primavera” con la Società Filarmonica “Vessella” di Caraglio. Ingresso libero.

CHERASCO

MOSTRA “EMANUELE LUZZATI TRA FIABA E FANTASIA”

Sabato 22 e domenica 23 febbraio, nelle sale di Palazzo Salmatoris, aperta l’esposizione intitolata “Emanuele Luzzati tra Fiaba e Fantasia”. Orario dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.Info: https://www.turismoeventicherasco.it/

CHIUSA PESIO

CARNEVALE CHIUSANO

Sabato 22 febbraio, con ritrovo alle ore 14.30 in piazza Carlo Mauro, sfilata di Carnevale per le vie del paese, animata dal Gruppo Animatori della Parrocchia di Sant’Antonino. A seguire ritorno in piazza Carlo Mauro per la merenda condivisa e offerta dalle associazioni chiusane. Info: 0171/734 990.

DEMONTE

L’ARTE DELLE TISANE

Sabato 22 febbraio, a partire dalle ore 15 in Via Nazionale 17, vi aspetta un laboratorio dedicato alle tisane in compagnia dell'erborista Marta Spada. Evento a pagamento, prenotazione necessaria. Info: https://www.visitstura.it/

DEMONTE

TEATRO DIALETTALE

Sabato 22 febbraio, alle ore 20.30 presso il teatro parrocchiale di Demonte va in scena la commedia dialettale "As fà për dì, na famija... squasi normal". Ingresso libero con offerta libera durante lo spettacolo. Info: 333 29 59 178.

DOGLIANI

VIJÀ LETTERARIA

Sabato 22 febbraio alle ore 21 prenderà il via la 6a edizione della “Vijà Letteraria”, primo appuntamento della stagione culturale organizzata da gli “Amici del Museo Giuseppe Gabetti”.

DOGLIANI

BALLI CON GLI ARTUSIN

L’associazione culturale Artüsín organizza una giornata di balli occitani sabato 22 febbraio presso la sala polifunzionale via Louis Chabat 27 – Dogliani. Accoglienza ore 14.30, stage di fandango basco e arin arin. Dalle ore 15 alle ore 19musica dal vivo di Beatrice Pignolo e Rinaldo Doro e, in loro compagnia, dalle 21.30 serata danzante.

ENTRACQUE

CAMPIONATI SCI NORDICO PARALIMPICO

Nel week end si disputano sulle piste del Centro Nordico, i Campionati Italiani di Sci Nordico Paralimpico 2025. Tre le categorie di gara. Info: https://www.discesaliberi.it/

FOSSANO

CARNEVALE FOSSANESE

Sabato 22 febbraio dalle ore 19.30 presso il Palazzetto dello Sport, cena, serata danzante, premiazione del gruppo e del costume più originale, con animazione per i più piccini.

Info: https://www.visitfossano.it/

FOSSANO

RICORDATI DI NON DIMENTICARE

Nel week end aperta la mostra fotografica nell’ex chiesa del Salice a Fossano "Ricordati di non dimenticare. Nuto Revelli, una vita per immagini". Orari: sabato10 - 12.30 e 17- 19.30.

Domenica 10 - 12.30 e 16 – 19. Info: 375 59 14 347.

FRASSINO

LA BAJO

Domenica 23 febbraio dalle 11 alle 18 torna la festa della “Bajo de l’Ubac”. Il corteo raggiungerà le borgate San Maurizio, Vittone e Cassiera.

LIMONE PIEMONTE

CANNES APPASSIONATA

Sabato 22 febbraio, alle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di Limone Piemonte, concerto con l'orchestra "Cannes appassionata", dirige Nadine Miccio. Repertorio classico: Puccini, Brahms, Bach, Albinoni. Ingresso libero. Info: 0171/925281.

MANTA

UNA TEIERA SBECCATA

Sabato 22 febbraio, alle ore 21, a Santa Maria del Monastero di Manta ci sarà lo spettacolo teatrale "Una teiera sbeccata”. Info: 351 90 38 507.

MONDOVÌ

SPETTACOLO TEATRALE

Sabato 22 febbraio alle ore 18, presso il teatro Baretti è in programma lo spettacolo "Piccoli principi e principesse". Vendita abbonamenti e singoli biglietti presso la cassa del teatro e sul circuito vivaticket.it.

MONDOVÌ

METTIAMOCI IN GIOCO

Sabato 22 febbraio, dalle ore 18, presso i locali dell’oratorio della Parrocchia di Santa Maria Maggiore-Borgo Ferrone in Via San Bernolfo 16, “Mettiamoci in Gioco – Carnevale Edition”, giochi di ruolo e giochi da tavolo. Info: 0174/330 358.

MONDOVÌ

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO

Domenica 23 febbraio, nel rione Breo per tutta la giornata, una novantina di espositori espongono mobili antichi, oggettistica di design e vintage. Info: 0174/330 358.

MONDOVÌ

MOSTRA LEGO

Domenica 23 febbraio, dalle ore 10, presso il Mondovicino Outlet Village di Mondovì, sarà aperta la mostra interamente dedicata ai mattoncini colorati Lego. Info: 0174/553 035.

MONFORTE D’ALBA

MONFORTEATRO 2025

Domenica 23 febbraio alle ore 17 nona edizione della rassegna teatrale tra cultura, territorio e passione, spettacolo “Siamo fuori di testa”, di Camillo Vittici, portato in scena dal Piccolo Teatro Bra, con la regia di Marta Tibaldi. Per maggiori informazioni: coincidenzeteatro@gmail.com oppure 338 30 49 542.

MAGLIANO ALFIERI

10 ANNI DI LOS TRES AMIGOS

Domenica 23 febbraio alle ore 17 presso il salone polifunzionale “Riez” in frazione S.Antonio, musica e spettacolo per festeggiare i 10 anni del gruppo musicale Los Tres Amigos, con la partecipazione straordinaria di Giulia Stirano. Ingresso libero.

PRATONEVOSO

HEAD GAMES

Domenica 23 febbraio, Prato Nevoso ospita gli Head Games, evento che celebra lo spirito competitivo degli sport invernali. Info: https://pratonevoso.com/

RACCONIGI

ANTEPRIMA LE BACCANTI

Sabato 22 febbraio, alle ore 21, sul palco della SOMS di Racconigi, sesto appuntamento della 3ª edizione della rassegna culturale "Raccordi" di Progetto Cantoregi, con l'anteprima dello spettacolo "Le Baccanti" di Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa, che anticipa il debutto nazionale del 25 febbraio. Info: https://www.progettocantoregi.it/

RACCONIGI

VISITA ALL’OSPEDALE PSICHIATRICO

Domenica 23 febbraio alle ore 14.30, visita gratuita, con posti limitati all’Ospedale Psichiatrico. Prenotazione obbligatoria Info: visitracconigi@gmail.com

RACCONIGI

IL TROVAROBE

Domenica 23 febbraio, dalle ore 7.30 alle 18, le vie del centro storico di Racconigi ospitano il "Trovarobe", grande mercatino dell'antiquariato, del collezionismo e modernariato. Info: https://www.visitracconigi.com/

REVELLO

CHE INSETTO SEI?

Domenica 23 febbraio alle ore 14.45 e alle ore 16.30, “Che insetto sei?”, un laboratorio di Carnevale alla scoperta degli insetti rivolto a famiglie con bambini, al Museo Naturalistico del Fiume Po di Revello. Info: www.visitcuneese.it

RIFREDDO

CARNEVALE RIFREDDESE

Sabato 22 febbraio pranzo con le maschere, ballo dei bambini e cena con investitura delle maschere tradizionali. Domenica 23 febbraio, gran polentata, pomeriggio musicale, sfilata delle maschere e carri allegorici. Info: https://www.comune.rifreddo.cn.it/

ROCCABRUNA - SANT’ANNA

CARNEVALE

Domenica 23 febbraio a Sant'Anna di Roccabruna arriva il carnevale in compagnia del gruppo occitano “Lou Serpent”. Pranzo e balli. Info: 340 21 19 976.

RODDI

SENTIERO PANORAMICO

Sabato 22 febbraio, escursione da Roddi a Verduno sul Sentiero panoramico dei Castelli. Info: 339 65 75 703.

SALUZZO

PUBLIC PROGRAM

Sabato 22 febbraio, alle ore 16.30, presso la Castiglia di Saluzzo avrà luogo "L'ironia del quotidiano", ultimo appuntamento del Public Program dedicato alla mostra " Elliott Erwitt - L'ideale Fuggevole". L'incontro è gratuito e aperto al pubblico, necessaria la prenotazione.

Info: https://fondazioneartea.org/

SALUZZO

LA MUNICIPAL IN CONCERTO

Sabato 22 febbraio, alle ore 21, il gruppo musicale La Municipal arriva sul palco del Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo, in tour con "Dopo tutto questo tempo", per la stagione Magda Groove organizzata da Ratatoj Aps. Info: https://www.ratatoj.it/

SALUZZO

CARNEVALE

Sabato 22 febbraio alle ore 20 presso il Pala CRS polentata per tutti. Info: 0175/43527. Domenica 23 febbraio si terrà il “Carnevale degli Oratori”, dalle 14 in corso Italia con sfilate dei gruppi allegorici. Info: 334 97 92 822.

SAMBUCO

MOSTRA CARNEVALE DEL VILLARO

Sabato 22 e domenica 23 febbraio, sarà visitabile presso il centro di documentazione Valle Stura l’esposizione “Las barboiras del Vilar- Personaggi storia e tradizioni dell’antico Carnevale del Villaro di Acceglio”. Orario dalle 14 alle 18 con ingresso libero e gratuito.

SINIO

CARNEVALE IN PIAZZA

Domenica 23 febbraio, dalle ore 14.30, “Carnevale in Piazza”, con attività per i bambini. Alle 16 esibizione degli sbandieratori e musici del Borgo di Santa Rosalia di Alba.

VALDIERI

CARNEVALE ALPINO

Sabato 22 e domenica 23 febbraio, torna il Carnevale Alpino dell'Orso di Segale, l'appuntamento con il mitico orso lunare capace di predire la fine dell'inverno consultando il cielo notturno. Numerosi eventi ed attività, tutti da scoprire. Info: www.areeprotettealpimarittime.it

VALDIERI

VISITA NECROPOLI

Sabato 22 febbraio, dalle 10 alle 12, in occasione del tradizionale appuntamento del Carnevale dell’Orso di Segale a Valdieri, visita guidata presso la Necropoli Protostorica di Valdieri. Info: https://www.montagnedelmare.it/