Presentata la “Nuova Direzione” della Fondazione CRC ad Alba [FOTO e VIDEO]

Sala convegni del Palazzo Mostre e Congressi di piazza Medford gremita ieri sera, venerdì 21 febbraio, per la presentazione del Piano pluriennale 25/28 e del Programma Operativo - Guida ai bandi e ai progetti, ideato dalla Fondazione CRC per dare un nuovo impulso alla crescita e allo sviluppo della provincia di Cuneo.

Il presidente della Fondazione CRC Mauro Gola ha delineato i 5 ambiti che guideranno l’azione della Fondazione nei prossimi anni, raccolti nelle parole Bellezza, Cura, Creatività, Futuro e Partecipazione, ricordando ai presenti come sia importante la progettazione del bando affinché possa essere valutato positivamente e ottenere il finanziamento:

“Per noi è importante incontrare le comunità ed essere vicini a quelle come Alba molto vive e partecipi. Abbiamo presentato il programma operativo e fatto partecipi dei modelli e dei bandi attraverso i quali potremo erogare 120 milioni nel quadriennio 2025/2028. Le richieste sono mediamente 3-4 volte superiori a ciò che possiamo erogare, per cui diventa fondamentale specificare bene le progettualità e calarle nelle realtà territoriali. Desideriamo rendere più felici i bambini, i giovani, gli anziani e le famiglie delle nostre comunità, prenderci cura dell’ambiente e dei luoghi che abitiamo per renderli più belli e accessibili. Per fare questo ci impegneremo a creare le migliori condizioni per il supporto e la crescita di iniziative nei settori della cultura e dell’educazione, dello sviluppo locale, dello sport, del volontariato, del benessere fisico e mentale e della salute".

La serata è proseguita con l’intervento diresponsabile Ufficio Studi Fondazione CRC, che ha delineato gli scenari e le trasformazioni future della nostra provincia, valutate nella pianificazione strategica di medio-lungo periodo:

“La Granda non è un’isola, ma è connessa al resto del mondo e influenzata dalle grandi trasformazioni in atto. Siamo una provincia con una buona qualità di vita e un’occupazione giovanile al di sopra della media, anche se non sempre di buon livello. Il piano pluriennale ha tenuto conto dell’evoluzione della popolazione, (nelle 7 sorelle è previsto un aumento), dell’impatto ambientale, delle innovazioni tecnologiche. Crescita e PIL se ben coniugati possono coesistere”.

Enea Cesana dirigente responsabile Attività Istituzionale della Fondazione CRC si è addentrato nella logica del programma operativo, definendolo un “Viaggio insieme alle comunità”:

“La Fondazione vuole essere “coach” del territorio affiancando e costruendo reti, divenendo designer del cambiamento, in un viaggio con meta e obiettivi comuni. La scelta dei progetti non è mai facile. Le finestre annuali, definite Bando Generale, Primavera e Autunno consentono l’accesso alle erogazioni, ma i bandi seguono logiche specifiche e vanno letti e interpretati bene per avere successo”.

Il bando Stars, ad esempio, metterà a disposizione 5 milioni di euro, per 10 progetti capaci di far crescere il territorio, ed è un esempio significativo della nuova direzione intrapresa dalla Fondazione CRC.

I saluti della città di Alba sono stati portati dal sindaco Alberto Gatto. Presenti i vertici della Fondazione CRC, il direttore generale Roberto Giordana, la presidente del collegio sindacale Maria Gabriella Rossotti, il vicepresidente Francesco Cappello, numerosi consiglieri, fra cui l’albese Mario Canova, amministratori del Comune di Alba fra cui la vicesindaca Caterina Pasini e fra il pubblico importanti autorità di enti, del mondo imprenditoriale, bancario, sociale, sportivo, del volontariato, dell’associazionismo e della sanità.

Il prossimo appuntamento sul territorio è previsto martedì 25 febbraio a Bra, presso l’auditorium BPER, via Sarti 8, alle ore 18.

Come ad ogni incontro della Fondazione CRC preziosa e significativa la presenza di Valentina Briganti interprete LIS.