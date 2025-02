Sci alpino, Coppa del mondo: Marta Bassino tredicesima a metà gara nel gigante bis di Sestriere

Marta Bassino in una foto di repertorio

Federica Brignone è quarta dopo la prima manche del secondo gigante di Sestiere: dopo aver dominato la scena nella sfida di venerdì, la campionessa iridata paga solo dodici centesimi nei confronti di Alice Robinson, capace di fare la differenza nella parte finale della Kandahar-Giovannino Agnelli per fissare il riferimento a metà gara sull’1’03″23.

Nella sua scia c’è l’elvetica Lara Gut Behrami con un gap di sei centesimi di secondo, dalla canadese Britt Richardson che paga 0″07, con Brignone quarta a 0″12.

In una classifica davvero corta e che lascia aperte molte possibilità per la seconda manche, Sara Hector (+0″39), Julia Scheib (+0″55) e Camille Rast (+0″56) completano il quadro delle prime sette dopo la prima discesa, con Marta Bassino che occupa al momento la tredicesima posizione a 0″96 e Sofia Goggia 17esima a 1″19, ritardo accumulato soprattutto per un errore poco dopo metà gara.

Marta Bassino: “Un passo alla volta, oggi ho sentito sensazioni più belle rispetto a ieri e sono più soddisfatta”.