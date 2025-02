Torino-Milan 2-1, non basta Reijnders: la decide Gineitis

(Adnkronos) - Il cuore Toro e Milinkovic Savic hanno la meglio sul Milan. La squadra di Vanoli si impone 2-1 sui rossoneri di Conceicao e fa un brutto scherzo, il secondo della settimana dopo l'uscita dalla Champions, al 'Diavolo' grazie al gol nel finale di Gineitis, dopo che Reijnders aveva pareggiato i conti dell'iniziale autogol di Thiaw e il portiere granata aveva parato un rigore a Pulisic. Con questo risultato i granata salgono a 31 punti, mentre il Milan resta fermo a 41 con il Bologna.

Erano ben otto le assenze per il Torino che, oltre allo squalificato Masina e ai lungodegenti Schuurs, Zapata e Ilkhan, ha dovuto rinunciare anche a Njie, Tameze, Borna Sosa e Ilic, rientrato in Italia dopo il fallimento della trattativa con lo Spartak Mosca, ma non ancora disponibile. Vanoli inserisce dall'inizio Sanabria con Elmas dal 1'. Quattro gli indisponibili per Conceicao, di cui tre sulla fascia destra di difesa, Walker, Emerson Royal e Florenzi oltre a Loftus-Cheek. In difesa, Jimenez viene preferito a Terracciano, Thiaw vince il ballottaggio con Tomori e Theo Hernandez viene confermato titolare. In avanti Pulisic, Leao, Joao Felix e Gimenez.

La partita iniziale male per i rossoneri. Al 5' lancio profondo di Pedersen per Sanabria, coperto dal difensore del Milan Thiaw. Maignan esce dalla sua area e rinvia, ma colpisce il suo compagno con il pallone che finisce goffamente in porta per l'1-0 granata. Il Milan reagisce e al 21' Joao Felix verticalizza per Gimenez, con il messicano che vince il duello in velocità con Pedersen e calcia dall'interno dell'area, ma viene fermato dalla gran parata del portiere granata. Milinkovic-Savic poi si esalta al 32'. L'arbitro assegna un calcio di rigore al Milan per un fallo di mano di Pedersen. Sul dischetto va Pulisic ma il portiere granata intuisce e blocca in due tempi. I granata esaltati dallo scampato pericolo si riaffacciano in avanti e al 38' su azione d'angolo, il pallone arriva a Pedersen, che calcia a incrociare sul secondo palo, ma viene fermato dal riflesso di Maignan che si ripete al 39' su Vlasic, che entra in area e calcia con il sinistro, ma il portiere del Milan respinge in corner con la mano di richiamo.

Ripresa subito con ritmi alti. Al 57' ci prova Fofana, entrato ad inizio ripresa al posto di Leao, ma respinge lateralmente Milinkovic-Savic. Al 61' ancora Milan pericoloso con Joao Felix che rientra sul destro e calcia forte sul secondo palo ma Milinkovic-Savic respinge. Al 64' altra parata straordinaria di Milinkovic-Savic sull'inserimento di Reijnders, che si libera di Maripan e calcia a botta sicura ma il portiere granata riesce a parare con il piede destro. Ancora rossoneri pericolosi al 69': azione confusa nell'area del Torino, con Pedersen che sbaglia l'intervento e lascia il pallone nella zona di Joao Felix che calcia fortissimo sul primo palo, trovando il legno.

Il Torino si riaffaccia in avanti al 71' con Karamoh che riceve in area e scarica per Gineitis, che calcia di prima a incrociare sul secondo palo, senza però trovare la porta. Al 74' il Milan pareggia: Sottil va via sulla sinistra e crossa basso in mezzo, Walukiewicz interviene ma lascia il pallone nella zona dell'olandese Reijnders, che di sinistro batte Milinkovic-Savic per l'1-1. Ma il pari dura pochissimo. Al 76' Toro di nuovo avanti grazie a Gineitis. Bravo e scaltro Sanabria che batte velocemente una punizione in verticale per il numero 66, che calcia a incrociare con il sinistro e batte Maignan sul secondo palo per il 2-1.

Il Milan si getta un avanti in cerca del pari ma in modo confusionario. All'85' altra giocata di Karamoh, che va via a Jimenez e cerca Sanabria sul primo palo, ma il numero 9 non trova l'impatto con il pallone. Infine al 93' ultima occasione rossonera: Sottil rientra sul destro e crossa sul secondo palo per l'inserimento di Pavlovic, che colpisce di testa, ma non trova la porta e il Torino conquista una importante vittoria.