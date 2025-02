Torino-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Dopo l'eliminazione in Champions League per mano del Feyenoord, il Milan ritrova il campionato. Oggi, sabato 22 febbraio, i rossoneri affrontano il Torino allo stadio Olimpico Grande Torino, nell'anticipo della 26esima giornata di Serie A. La squadra di Conceicao va a caccia dei 3 punti per continuare la rincorsa al quarto posto Champions, mentre i granata sono chiamati alla reazione dopo il ko contro il Bologna.

Nel Toro, l'unico dubbio riguarda il ballottaggio tra Karamoh ed Elmas, con il primo in pole per una maglia da titolare. Nei rossoneri, incertezza su Theo Hernandez dopo l'espulsione in Champions League. Dubbi anche su Pulisic per l'undici iniziale. Ecco le probabili formazioni della partita di oggi alle 18:

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Sosa; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. Vanoli.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Terracciano, Tomori, Pavlovic, Jimenez; Fofana, Reijnders; Musah, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceiçao.

La sfida tra Torino e Milan sarà visibile in diretta e in streaming su Dazn. Per gli abbonati a Sky con abbonamento a "Zona Dazn", match disponibile anche sul canale 214 di Sky.