Trento, poliziotta transgender fuori servizio picchiata a sangue da tre ultras

(Adnkronos) - Una poliziotta transgender di 53 anni in servizio a Verona è stata brutalmente picchiata da tre ultras in un bar vicino allo stadio di Trento, nella notte fra il 14 e il 15 febbraio. Secondo le prime ricostruzioni, la poliziotta, che era fuori servizio, verso l’orario di chiusura è entrata nel locale per salutare la barista sua amica, quando uno dei tre ultras presenti le ha dato una spallata per poi iniziare a insultarla in quanto transgender. La poliziotta ha reagito con uno schiaffo, al quale è seguita l’aggressione da parte dei tre ultras con calci e pugni alla testa e all'addome della donna, colpita in testa anche con uno sgabello del bar.

L’agente, con le sue forze e insanguinata, è riuscita ad arrivare all'ospedale Santa Chiara di Trento. Per lei il referto parla di 18 punti ai due profondi tagli sulla testa, trauma cranico, naso fratturato e diversi altri traumi all'addome. I tre ultras, tutti volti noti alle forze dell'ordine, apparterrebbero alla ‘Nuova Guardia’, la frangia di estrema destra della tifoseria del Trento. Uno dei tre sarebbe stato riconosciuto dalla stessa poliziotta.

"Un pestaggio brutale, animato solo dall'intolleranza e dall'odio'', dichiara Laura Boldrini, deputata Pd e Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo. ''Un odio reso ancora più inaccettabile - sottolinea - perché si accanisce su una persona per la sua identità e perché alimentato da chi continua a dipingere le persone Lgbtqia+ e le persone trans in particolare come un pericolo, portatrici di chissà quale male assoluto. Sono gli stessi che vogliono impedire le terapie necessarie alla salute delle giovani persone trans, che hanno applaudito alla bocciatura del Ddl Zan, che vanno a braccetto con Trump che cancella le persone trans dalla storia degli Stati Uniti, dalla ricerca scientifica e le caccia dall'esercito''.

''E' in questo clima che maturano attacchi di questo genere che mettono a rischio, letteralmente, la vita delle persone. Com'è successo a Capodanno, con l'aggressione alla coppia gay a Roma, o a Genova dove un ragazzo omosessuale è stato picchiato il 20 gennaio scorso. Ed è a questo clima che dobbiamo opporci fermamente", conclude Boldrini.