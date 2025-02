Volley A1F. Cuneo ci prova, ma Conegliano si impone per 3-0 al PalaVerde

Terzultima giornata della regular season e match proibitivo per la Honda Olivero Cuneo allenata da Lorenzo Pintus. Le avversarie dell'undicesima giornata di ritorno erano infatti le Pantere della Prosecco DOC Imoco Conegliano, in solitaria al comando della classifica e che oggi hanno giocato senza il loro coach Daniele Santarelli, a casa causa febbre.

Una partita tostissima, in cui le biancorosse sono partite esprimendo un buon gioco, ma con le ragazze allenate oggi da Tommaso Barbato non c' è stata storia: coach Pintus, secondo Lega Volley Femminile miglior allenatore del mese di gennaio, ha fatto ruotare il roster a sua disposizione, ma, dopo un inizio in sordina, le Pantere hanno fatto valere la propria superiorità, chiudendo il primo parziale 25-20 e poi in sicurezza 25-15 e 25-16.

Buon partenza delle Gatte che allungano subito 0-2. Scambi equilibrati e piccolo strappo delle Pantere subito ricucito dalle biancorosse. 11 pari, poi Conegliano allunga 13-11 e 16-14: coach Pintus ferma il gioco sul 18-14. Si torna in campo e inizia il recupero delle Gatte, che, guidate da Bakodimou, a segno con 4 punti, si portano fino a 19-17, per poi arrivare 20 pari. Time out Conegliano, poi le Pantere premono sull'acceleratore e chiudono 25-20.

Inizio equilibrato nel secondo parziale, poi Lanier al servizio mette in difficoltà la ricezione cuneese e le venete allungano 7-3. Gap parzialmente recuperato dalle Gatte che si portano a -1, 9-8, poi slancio avanti Conegliano, 12-8 e 15-11. Le biancorosse riescono a rosicchiare qualche punto, ma le padrone di casa spingono sull'acceleratore mettendo pressione al servizio e Wolosz distribuisce coinvolgendo tutti i suoi attaccanti, rendendo difficile la lettura del suo gioco: 19-14 e 20-15, per chiudere 25-15 con Lanier. Da segnalare l'ingresso di Margareta Anna Kozuch sul 16-13, che esordisce così nel campionato italiano.

Terzo set a totale appannaggio Conegliano, che parte scavando subito un parziale di 6-0. Le padrone di casa ora vanno a segno con continuità annullando gli errori diretti e le Gatte faticano a reagire: 11-4, 17-5. Coach Pintus spende il secondo time out e arriva la reazione d'orgoglio delle cuneesi, che recuperano 5 punti, 17-10, serve Lanier per sbloccare Conegliano. Le Gatte si aggiudicano ancora qualche bello scambio, ma pagano lo scotto della partenza e le Pantere chiudono 25-16.

Premiata MVP del match Khalia Lanier, che ha chiuso con 12 punti (46% in attacco), 2 muri, 35% di ricezione positiva e 13% di perfetta. Buona anche la prova di Lubian, 12 punti (57%), Fahr 12 punti anche per lei (69%) e Adgwe, anche lei a quota 12 (46%).

Per le cuneesi le migliori sono state Bakodimou, per lei 9 punti (45% in attacco), Bjelica e Polder entrambe con 7 punti, 45% e 50%. Complessivamente la Honda Olivero Cuneo chiude con 51 punti totali, di cui 35 attacchi, 2 muri e 1 ace, contro i 75 punti di Conegliano, 47 attacchi, 8 muri e 7 ace.

Archiviato il match con la capolista, le Gatte dovranno ora concentrarsi sulla prossima giornata, che sarà fondamentale. Mercoledì 26 febbraio infatti tra le mura amiche del Palazzetto di San Rocco Castagnaretta arriveranno le ragazze del Bergamo, in una partita cruciale in ottica salvezza. Appuntamento dunque a mercoledì 26 febbraio per l'ultimo match casalingo della stagione. Inizio alle 20:30.

IL MATCH IN PILLOLE

Sestetto Conegliano: al palleggio Wolosz in diagonale con Adgwe, al centro Fahr e Lubian, schiacciatrici Lanier e Lukasik , libero De Gennaro.

Sestetto Cuneo: Signorile in regia, Bjelica opposta, al centro Polder e Cecconello, in banda Kapralova e Bakodimou, libero Panetoni.

PRIMO SET

La apre Bakodimou in parallela, seguita da Bjelica, 0-2. Lanier sblocca Conegliano,1-2. Adgwe contro il mur, parità. A segno Polder, 2-3. Out il servizio di Bjelica, 3 pari. Bakodimou out in diagonale, poi palla strategica in zona di conflitto, ancora parità. Fahr in primo tempo, 5-4, poi out il suo servizio. Sbaglia anche Polder 6-5. Primo ace di Adgwe su Panetoni e primo break Conegliano, 7-5. Kapralova forte in diagonale, 7-6. Lubian in fast e poi capitalizza palla slash, 9-6. Kapralova sopra il muro, 9-7. Cecconello in 7, 9-8. Kapralova out in pipe, 10-8. Sbaglia Lubian al servizio, 10-9. Errore Adgwe, si torna in parità. Si riscatta subito in parallela, 11-10. Bjelica in parallela, 11 pari. Adgwe a segno in pallonetto, 12-11. Fahr in primo tempo, 13-11. Out Lanier al servizio, 13-12. Lukasik in diagonale, 14-12. Out il servizio i Fahr, 14-13. Lukasik contro le mani del muro, 15-13. Imprecisione di Conegliano, 15-14. Murata Bjelica, 16-14. Kapralova out in diagonale stretta, 17-14 e coach Pintus ferma il gioco. Kapralova murata, 18-14. Pipe di Bakodimou vincente, 18-15. Bakodimou in parallela, 18-16. Lanier in diagonale, 19-16. Lanier sulle mani alte del muro, ma è out: 19-17. Out Cecconello, 20-17. Bakodimou contro il muro e Polder capitalizza palla slash, 20-19. Bakodimou ancora sulle mani alte, 20 pari e time out Conegliano. Lanier in lungo linea, 21-20. Fahr in primo tempo, 22-20 e secondo time out Pintus. Adgwe in parallela, 23-20, entra Camera per Bjelica e Savon per Signorile. Poi Lukasic due volte a segno, 25-20.

SECONDO SET

Subito Cecconello a segno su palla slash, 0-1. Murata Bakodimou, 1-1. Ace di Lubian su Bakodimou, 2-1. Sbaglia poi Lubian e anche Cecconello al servizio, 3-2. Bjelica contro il muro, 3 pari. Primo tempo di Fahr, 4-3. Ancora primo tempo di Fahr, 5-3, primo break. Murata Bakodimou, 6-3. Ancora murata la schiacciatrice greca, 7-4 e primo tempo Cuneo. Murata Lukasic da Polder, 7-4. Ancora murata Lukasic, 7-5. Sbaglia Bakodimou al servizio, 8-5. Vincente Polder in fast contro il muro di Conegliano, 8-6. Signorile di seconda intenzione, 8-7. Bjelica out, 9-7. Adgwe out al servizio, 9-8. Lukasik in pallonetto, 10-8. Lanier sulle mani alte del muro, 11-8. Lubian su rice slash, 12-8. Vincente Cecconello in 7, 12-9. Ace di Kapralova, 12-10. Murata Kapralova da seconda linea, 13-10. Bakodimou vincente contro il muro scomposto di Conegliano, 13-11. Lanier forte in diagonale, 14-11. Ace di Wolosz 15-11. Invasione di Adgwe e Lanier a segno, 16-12. Bakodimou vincente contro le mani del muro, 16-13, entra Kozuch per servire al posto di Kapralova. Adgwe a segno, 17-13. Ancora Adgwe, palla dubbia e si chiama il check: palla in, 18-13. Polder in fast, 18-14. Lubian a segno in 2, 19-14. Cecconello a segno e poi Lukasik contro le mani del muro, 20-15. Pallonetto di Lanier, 21-15, entra Brambilla per Bakodimou. Imprecisione nel campo di Cuneo 22-15, entra Colombo per Cecconello. Out Lanier ma c'è il tocco del muro, 23-15. Grande fast di Lubian in parallela, 24-15. Rice slash di Brambilla e la chiude Lanier: 25-15.

TERZO SET

Subito Fahr in primo tempo, 1-0. Adgwe a segno da seconda linea, 2-0. Ace di Lubian su Bakodimou, 3-0. Ancora Fahr in primo tempo, 4-0. Adgwe da seconda linea, 5-0. Ancora lei in palleggio, 6-0 e primo time out Cuneo. Serve Bakodimou per sbloccare Cuneo, 6-1. Fahr in 7, 7-1. Ace di Wolosz, 8-1 e Bjelica a segno, 8-2. Out l'opposta serba al servizio, 9-2. Primo tempo di Fahr, 10-2 e entrano Martinez e Kozuch per Kapralova e Bakodimou. Fast di Polder, 10-3. Murata Brambilla, 10-4. Out Adgwe sulla diagonale, 11-4. Lukasik contro il muro, 12-4. Grande combinazione di Wolosz e Lubian, 13-4, poi out Kozuch, 14-4. Sbaglia Lukasik e poi Adgwe a segno 15-5. Ace di Lukasik su Kozuch, 16-5. Out Kozuch 17-5 e time out Pintus. Bjelica a segno d’astuzia, 17-6. Primo tempo di Cecconello, 17-7. Bjelica a segno 17-8. Bel primo tempo di Cecconello, 17-9. Martinez sulle mani alte del muro, 17-10. Lanier sblocca Conegliano, 18-10. Ancora Martinez, 18-11 e entra Colombo per servire. Lanier sulle mani del muro, 19-11. Ancora Lanier, 20-11. Martinez sulle mani del muro, 20-12. Lanier mura Polder, 21-11. Sbaglia Lukasik, 21-13. Kozuch contro le mani del muro, 21-14. Bjelica in pipe, 21-15. Lukasik a segno, 22-15. Primo tempo di Lubian, 23-15. Ace di Fahr su Kozuch, 24-15 e poi sbaglia: 24-16 e la chiude Lubian in primo tempo, 25-16.