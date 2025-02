Fiera in Campo, i rimorchi agricoli della Crosetto Srl protagonisti a Vercelli [VIDEO]

Da 40 anni rivolti al futuro. Questo lo slogan della "Fiera in Campo", la manifestazione agricola, in ambito risicolo, che da ormai quattro decenni anima la campagna vercellese. Dapprima itinerante, lambendo le più importanti e caratteristiche tenute agricole locali, dal 2006 si svolge stabilmente presso il Centro Fiere di Caresanablot. Fiera in Campo è stata la prima fiera agricola in Italia, già nel 1979, nata per dare modo agli agricoltori di vedere direttamente in campo i trattori e le attrezzature che sarebbero poi andati ad acquistare dai rivenditori, concessionari e artigiani locali. Da questo momento l’agricoltore aveva la possibilità di confrontare visivamente e contemporaneamente i trattori o le attrezzature cui era interessato, così da orientare nel miglior modo possibile la propria scelta d’acquisto.

GUARDA QUI IL VIDEO:



Non poteva mancare la presenza dell'azienda Crosetto srl di Marene, che è sempre stata in costante evoluzione e vicina agli agricoltori e alle loro esigenze per soddisfare un mercato in rapido cambiamento, seguendo da vicino i percorsi evolutivi e offrendo al mercato dei prodotti innovativi che hanno contribuito a innalzare il livello tecnologico delle aziende agricole in rapida trasformazione.

Non è un caso se la Crosetto - il cui motto è “Il prezzo si dimentica, la qualità rimane” - si è affermata nella produzione e commercializzazione di macchine agricole come i dumper, gli spandiletame, i rimorchi, i carri botte, i pianali, i carri miscelatori trainati e semoventi.