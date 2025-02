Mondovì in festa per i cento anni di Suor Anna Luisa

Pomeriggio speciale ieri, sabato 22 febbraio, al Convento delle Suore Domenicane di Mondovì Carassone per festeggiare i cento anni di Suor Anna Luisa.

Nata il 22 febbraio 1925 a Lissone, in provincia di Milano, la religiosa ha dedicato la sua vita all’insegnamento, svolgendo il suo impegno educativo fino all’età di 60 anni, ricoprendo anche il ruolo di economa.

Per l’importante traguardo, il sindaco Luca Robaldo ha reso omaggio a Suor Anna Luisa con un mazzo di fiori, esprimendo a nome dell’amministrazione e a titolo personale i suoi migliori auguri: “Suor Anna Luisa è un esempio di dedizione e amore per la comunità. Celebrare i suoi cento anni è un onore per tutta la nostra città”.

A rendere ancora più speciale la giornata è stata la celebrazione della Santa Messa presso il convento di Carassone, officiata dal vescovo, in segno di gratitudine per il lungo cammino di fede della centenaria.